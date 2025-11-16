MotoGP | GP Valencia, Gara: back-to-back Bezzecchi, doppietta Aprilia

È l'Aprilia che vince e convince: Marco Bezzecchi saluta il 2025 MotoGP con la seconda vittoria consecutiva nel Gran Premio di Valencia. L'italiano è riuscito a resistere alla pressione di Raúl Fernández, che regala alla Casa di Noale una splendida doppietta. Altro podio per Fabio Di Giannantonio.

Bezzecchi-Fernández: Aprilia domina su Ducati

Le Aprilia sono incredibili: senza Marc Márquez, la Casa veneta si candida ufficialmente per un ruolo da protagonista nel 2026 che comincerà martedì. Marco Bezzecchi non ha avuto problemi di sorta, a differenza della Sprint: partenza buona, leadership mantenuta e ritmo impeccabile che gli regalano il 3° successo di una stagione che culmina con il terzo posto nella classifica piloti. Bez ha avuto nel compagno di marca Raúl Fernández un degno rivale: il pilota Trackhouse Racing torna sul podio dopo la splendida vittoria di Phillip Island per una domenica da favola a Valencia.

È Ducati costretta ancora una volta ad inseguire con un ottimo Fabio Di Giannantonio: il romano è 3° con uno splendido sorpasso al penultimo giro su Pedro Acosta, che si deve accontentare del 4° posto in gara ma guadagna anche la quarta posizione nella graduatoria. Superato Francesco Bagnaia, caduto dopo poche curve a causa di un contatto per colpa di Johann Zarco (12° con un LLP, ndr).

I Gresini inseguono, Marini fa un regalo a Honda

Se Di Giannantonio è stato protagonista di una gara in costante crescendo, lo stesso non può di certo dire Álex Márquez. Il pilota BK8 Gresini Racing ha concluso la sua stagione con una gara in sordina, cominciata tra i migliori ma poi sceso costantemente nella classifica. La beffa finale è arrivata all'ultima curva, dove il compagno di squadra Fermín Aldeguer lo ha superato per la quinta posizione finale. Settima posizione piuttosto dolce per Luca Marini: il pilota HRC, terminata una gara solida, ha regalato a Honda un passaggio dal ranking D al C nelle concessioni. Questo è segno di quanto sia cresciuto il pacchetto.

Ottava posizione per Brad Binder su KTM, capace di vincere la battaglia all'ultimo giro con Jack Miller. L'australiano regala un bel piazzamento a Yamaha, che non conta al traguardo il caduto Fabio Quartararo. Decima posizione per Enea Bastianini, davanti a Miguel Oliveira all'ultima gara di carriera prima del passaggio nel WorldSBK. Chiudono la zona punti Joan Mir, Álex Rins e Nicolò Bulega, che bissa così il 15° posto di Portimão.

MotoGP | GP Valencia: i risultati della Gara

Valentino Aggio

