IndyCar | Indy 500: Alex Palou centra una storica vittoria

Alex Palou ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis del 2025 impostando un ruolino di marcia prudente, in una gara con molti giri sotto bandiera gialla ed un finale frenetico dove lo spagnolo ha portato a conclusione un sorpasso all'ultimo secondo su Marcus Ericsson.

Resoconto

L'edizione 109 della Indy 500 si è caratterizzata per un clima piuttosto umido e fresco che ha causato parecchi problemi, a cominciare da una partenza ritardata per consentire le operazioni di pulizia della pista. Nei giri di ricognizione esce subito dalla gara Scott McLaughlin, che va a toccare il muro interno del rettilineo principale, dopo aver perso il controllo della propria monoposto.

In curva 1 dopo la bandiera verde ha visto uscire di pista, per un errore di controllo, Marco Andretti innescando la prima bandiera gialla della giornata. Dopo molte gare senza l'apparizione della vettura di servizio, questa volta le bandiere gialle hanno fatto da padrone, dettando ribaltamenti di strategia da parte dei team. I periodi di rallentamento sono stati più lunghi del solito, data l'atmosfera umida.

Il tentativo di Josef Newgarden di entrare nella storia partendo dal trentaduesimo posto sulla griglia di partenza per ottenere la terza vittoria consecutiva è stato vanificato da problemi di pressione del carburante, che ne hanno causato il ritiro intorno a tre quarti di gara, quando era nel “treno buono” e con la strategia “regolare”.

Molti problemi in corsia box, soprattutto nei transitori di frenata. Una perdita di controllo di Veekay innesca una bandiera gialla, il lungo di Sato nella propria piazzola lo estromette dai giochi di testa e un problema simile di Shwartzman causa l'investimento di un meccanico prema, fortunatamente senza conseguenze.

Come sempre, la gara va definendosi nel terzo finale, dove Ericsson risaliva da centro gruppo grazie ad una strategia che lo metteva nei giri finali nelle migliori condizioni di consumo carburante e gomme. Palou e Malukas, nel treno di testa avevano più problemi da questo punto di vista.

La strategia di risparmio gioca di più a favore dello spagnolo, che sfrutta meglio di Ericsson due doppiati che, nelle fasi finali, tirano la scia ai primi tre, con un sorpasso dello spagnolo ai danni dello svedese negli ultimi quindici giri in curva 1. Ericsson si accoda a Palou, probabimente sperando in un crollo finale delle prestazioni dello spagnolo, che non avverrà.

Il tre volte campione IndyCar ha così ottenuto la prima vittoria in carriera su ovale, aggiudicandosi la gara su catino più importante di tutte, la 500 Miglia di Indianapolis. Per lo spagnolo si tratta della quinta vittoria in sei gare della serie in questa stagione: oltre ad un ruolino di marcia importante nel Campionato, Alex Palou guadagna lo status di vincitore della Indy 500, con un posto nel Trofeo Borg-Warner.

Classifica (top-15)

Credits: www.indycar.com

Luca Colombo