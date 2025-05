IndyCar | Indy 500, la cronaca live

Il mese di maggio è arrivato al suo evento principale per lo sport motoristico negli USA: la 500 miglia di Indianapolis. Chi berrà il latte nella Gasoline Alley dell'edizione 109, trent'anni dopo il trionfo di Jacques Villeneuve? Vivremo una sorpresa degna di Indy 500 con il team Prema, che partirà dalla pole position o dobbiamo aspettare una prestazione maiuscola da parte del team Penske, relegato nelle ultime posizioni con i suoi alfieri? Perché invece non puntare su Takuma Sato o Helio Castroneves? Trentatré piloti in griglia, un solo primo posto che porta direttamente nella Storia delle corse.

Seguite con noi, live, l'edizione 109 di Indy 500, come se fossimo in pista!

Luca Colombo