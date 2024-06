NASCAR | Loudon: Bell si impone sul bagnato

Christopher Bell ha vinto la tappa di Loudon della NASCAR Cup Series. Il #20 di Joe Gibbs Racing e Toyota ha fatto la differenza imponendosi per la nona volta in carriera, la terza da febbraio ad oggi.

Bell contro tutti sin da subito

Bell (Rheem Toyota #20) e Denny Hamlin (Yahoo! Toyota #11) si sono divisi le Stage prima di passare il testimone della leadership a Tyler Reddick (SiriusXM Toyota #45). Il due volte campione della NASCAR Xfinity Series ha provato a fare selezione, ogni ipotetico allungo è stato però annullato dall'arrivo della pioggia.

Una lunga red flag ha sospeso le ostilità in quel di Loudon, la NASCAR ha aspettato la fine della pioggia ed ha parzialmente asciugato il catino da un miglio che fino a qualche anno fa ospitava due eventi della NASCAR Cup Series.

Gli organizzatori hanno quindi deciso di utilizzare le gomme da bagnato, una novità assoluta già sperimentata nel 2023 volta a permettere l'inizio della competizione nonostante una pista non completamente asciutta.

La pioggia incorona Bell

Tutti i team sono scesi in pista con le coperture rain, scelta obbligata fino a nuova direttiva della NASCAR. Ricordiamo infatti che non vi è il libero arbitrio sulla decisione di quale gomma utilizzare, una dinamica completamente differente rispetto alle prove su road course.

Bell, dopo aver vinto nella giornata di sabato la prova valida per la NASCAR Xfinity Series, ha mostrato sin da subito di gradire le difficili condizioni del tracciato, il #20 del Joe Gibbs Racing si è portato in vetta ed ha gestito egregiamente le ultime neutralizzazioni fino all'overtime conclusivo.

La Toyota Camry #20 ha dovuto respingere ogni ipotetico assalto da parte di Chase Briscoe (Zep Ford #14) e Josh Berry (Miner DOCKS DOORS AND MORE Ford #4), rispettivamente secondo e terzo all'arrivo davanti a Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5), Chris Buescher (Fastenal Ford #17) ed il già citato Reddick.

Prossima manifestazione a Nasvhille tra meno di una settimana.

Luca Pellegrini