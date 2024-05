CIV | Vallelunga, Supersport Gara 2: Davide Stirpe torna al successo dopo oltre due anni

Una Gara 2 del Dunlop CIV Supersport 600 Next Generation piena di colpi di scena quella corsa al “Piero Taruffi” di Vallelunga. Orfani di Lorenzo Dalla Porta, Davide Stirpe e Luca Ottaviani si sono dati battaglia per la vittoria. A spuntarla, a oltre due anni dall'ultimo successo, è proprio il ducatista. Stirpe sfrutta la penalità inflitta ad Ottaviani, che è 3° dietro al giovanissimo Alessandro Sciarretta.

Davide Stirpe torna al successo davanti ai suoi tifosi

Grande protagonista nel corso della settimana per sponsorizzare il round sul tracciato di Vallelunga targato Corriere dello Sport, Davide Stirpe ha confermato di essere rinato in sella alla Ducati Panigale V2 del team Garage51 di Michele Pirro. Dopo i due podi di Misano, il bi-campione CIV Supersport (2017 e 2021, ndr) ha aspettato il round di casa per tornare a festeggiare un successo che mancava dal lontano Ottobre 2021. Proprio a Vallelunga Stirpe conquistò l'ultimo successo in 600cc. Questa vittoria lo porta a quota 14 in carriera, a solo uno dal terzo posto di tutti i tempi occupato da Ilario Dionisi. Nel prossimo round del Mugello (21-23 Giugno, ndr), Stirpe si presenterà con la tabella tricolore e 11 punti di vantaggio sul primo inseguitore.

Una vittoria dolcissima, ma arrivata solo nel post gara per Davide Stirpe. Il pilota di casa ha tagliato il traguardo in seconda posizione dietro a Luca Ottaviani. Il pilota MV Agusta, però, aveva sulle spalle il peso di un Long Lap Penalty comminatogli al penultimo giro della corsa per Track Limits. Dopo il taglio del traguardo, la Direzione Gara non ha avuto scelta: 3" di penalità per il #111 che gli valgono il gradino più basso del podio.

Il nuovo che avanza: primo podio per Alessandro Sciarretta

Se due piloti esperti come Stirpe e Ottaviani si sono dati battaglia per la vittoria, si è infilato nella bagarre anche un pilota tanto giovane quanto talentuoso come Alessandro Sciarretta. Classe 2005, l'alfiere di ZPM Motorsport ha dimostrato una grande crescita nei primi due appuntamenti di questa stagione, rimanendo sempre nel gruppo di testa. Sciarretta è stato l'unico a mantenere il contatto con la coppia di testa, beneficiando della penalità inflitta a Ottaviani si prende il 2° posto. Come per Stirpe, Sciarretta non saliva sul podio da Vallelunga 2021, quando ancora correva in Moto3.

Sciarretta ha preso il testimone lasciato da Andrea Giombini come miglior giovane della categoria. Il pilota Broncos Racing Team è caduto al 12° passaggio dopo aver subito l'attacco di Sciarretta stesso alla “Campagnano”. Nella foga di rientrare in traiettoria, la V2 #32 non ha retto, lasciandosi andare nel ghiaione. Incoraggiante la quarta posizione di Stefano Valtulini, di ritorno alla guida della Yamaha R6. Il #43 ha preceduto Leonardo Taccini, anch'egli stroncato da un Long Lap Penalty nelle fasi finali della corsa.

Sfortuna nera per Lorenzo Dalla Porta: prima il problema, poi la caduta

Così come a Misano il mese scorso, Gara 2 non ha sorriso a Lorenzo Dalla Porta. Il vincitore della prima manche al “Piero Taruffi” di Vallelunga partiva con tutti i favori del pronostico anche per la corsa della Domenica. Purtroppo, un problema elettrico alla Yamaha R6 preparata da AltoGO Racing Team ha costretto il #19 a partire dalla pit-lane. Nonostante questo inconveniente, il pilota di Prato stava rimontando in maniera esemplare, cercando di andare a riprendere i primi a forza di giri veloci consecutivi. La rimonta dell'iridato Moto3 2019 si è però interrotta bruscamente verso la fine del 7° giro, quando è caduto.

Questo ha lasciato posto a Simone Saltarelli, in grado di arrivare y6° davanti al compagno di squadra Emanuele Tonassi e alla seconda MV Agsta di Nicolò Castellini. Nona posizione per un Emnauele Pusceddu in netta crescita sulla F3 800 del team J Angel. A chiudere la top 10 è il tre volte campione del National Trophy 600 Roberto Farinelli, in sella alla Kawasaki preparata dal team Black Flag Motorsport.

CIV | Supersport: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Valentino Aggio

