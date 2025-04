FIA F2 | Bahrain, qualifiche: Fornaroli in pole, Minì 12°

Le qualifiche della FIA Formula 2 parlano italiano anche a Sakhir: dopo il miglior tempo di Minì a Melbourne (rovinato però da una penalità), in Bahrain è Leonardo Fornaroli a segnare la sua prima pole position in FIA F2 con Invicta Racing, al termine di una sessione in cui è riuscito ad avere la meglio su Victor Martins (ART Grand Prix) e su Luke Browning (Hitech TGR).

Troppo Fornaroli per tutti, Martins di nuovo secondo

Ottima giornata per un Fornaroli che è stato veloce per tutta la qualifica: già nel primo time attack era stato il più veloce di tutti con un 1:44.462 con cui aveva già piegato i suoi avversari grazie ad un ottimo T2. Poi nella seconda parte di qualifica il tramonto del sole e il crollo delle temperature ha migliorato le condizioni della pista per il secondo e ultimo tentativo di qualifica, in cui quasi tutti si sono sensibilmente migliorati rispetto al primo giro.

E nonostante il distacco sia diminuito, alla fine Leonardo Fornaroli ha fatto comunque sua la pole grazie al T3 per firmare il giro più veloce in 1:44.008: un risultato ottimo per il pilota piacentino che, dopo il podio nella Sprint Race di Melbourne, raggiunge Durksen (10 punti entrambi) in vetta alla classifica piloti. Victor Martins, invece, si deve accontentare del secondo miglior tempo, a 155 millesimi, così come era stato in Australia prima delle penalità post-sessione che avevano riposizionato il transalpino della ART Grand Prix in pole.

Meguetounif settimo con Trident, male Minì e Prema

Dietro alla prima fila troveremo un Luke Browning reduce dalla FP1 di Formula 1 con Williams che partirà terzo con Hitech TGR mentre Alex Dunne completerà con Rodin Motorsport la seconda fila, a seguire ci saranno Roman Stanek (Invicta Racing) e Richard Verschoor (MP Motorsport) dalla terza fila. Sami Meguetounif apre la quarta fila con Trident davanti al messicano Rafael Villagomez, poi Dino Beganovic (Hitech TGR, protagonista nelle FP1 con Ferrari) e un Joshua Durksen (AIX Racing) che scatterà dalla Reverse Pole per la Sprint Race che scatterà domani alle ore 16:15.

Beffato invece un Gabriele Minì non proprio in forma. Dopo essere entrato nella top 5 nel suo primo time attack, il secondo stint non gli riesce altrettanto bene al pilota palermitano di Prema che dunque deve accontentarsi di chiudere la sesta fila in 12a casella, dietro anche a Pepe Marti (Campos Racing). Fa di peggio il suo compagno di squadra Sebastian Montoya, solo 18° in questa qualifica e dietro anche al secondo pilota Trident Max Esterson. Delusione anche per il tedesco Oliver Goethe, 15° con MP Motorsport dopo aver segnato il miglior tempo nelle prove libere.

FIA F2 | Bahrain, la classifica completa delle qualifiche

Credits: fiaformula2.com

Andrea Mattavelli