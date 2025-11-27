WorldSBK | Test Jerez: Alex Lowes e Bimota chiudono in vetta

Si chiude ufficialmente il 2025 del WorldSBK coi test di Jerez de la Frontera dove, a differenza di quelli fatti subito dopo l'ultimo round stagionale, hanno presenziato sia BMW che HRC. Nonostante ciò, è stato Alex Lowes con la Bimota, dietro di lui le Yamaha di Xavi Vierge e Andrea Locatelli.

Bimota al comando, Yamaha insegue

Ottime indicazioni arrivate dalla coppia Bimota nell'ultimo atto del 2025 per quanto riguarda le derivate dalla serie. Alex Lowes è stato l'unico pilota ad infrangere il muro del 1'38" fermando il cronometro a 1:37.825 al 45° dei 76 giri completati, dato che nel tardo pomeriggio i piloti hanno girato sempre meno. Dietro di lui si confermano in grande spolvero le Yamaha R1: Xavi Vierge ha chiuso al 4° posto il Day 1, salvo poi migliorarsi oggi e chiudere come primo degli inseguitori davanti di 75 millesimi al compagno di squadra Andrea Locatelli. Il bergamasco di Iwata, punto di riferimento assoluto, ieri era primo. Ad infilarsi tra la coppia ufficiale Yamaha ci ha pensato il tester di lusso Michael van der Mark, che nel 2026 dovrebbe prendere parte al MotoAmerica difendendo sempre i colori della Casa di Monaco.

Petrucci e Oliveira al debutto sulla BMW

Il più grande motivo d'interesse di questa due giorni era vedere all'opera la nuova coppia portata in pista da BMW, regina del mercato con gli acquisti Danilo Petrucci e Miguel Oliveira. Il pilota di Terni ha chiuso al 5° posto di giornata (4° se non si conta van der Mark, ndr) con un crono di 1:38.470, poco più di tre decimi rispetto a quanto fatto segnare dall'olandese. Per Petrux un ovvio miglioramento rispetto a ieri, quando aveva girato in 1:39.434. Leggermente diverso l'adattamento per quanto riguarda l'ex pilota Prima Pramac Yamaha in MotoGP, che ha chiuso con il crono di 1:38.890, giusto meno di 450 millesimi dal nuovo compagno di team.

Dietro Petrucci ci sono altri due italiani: Axel Bassani ha avuto modo di conoscere Uri Pallares in questa giornata, il suo nuovo capo-tecnico per il 2026 al posto di Marcel Duinker. Stefano Manzi continua l'ottimo adattamento alla massima categoria delle derivate dalla serie, piazzandosi proprio davanti ad Oliveira. Tanta curiosità anche per il team HRC completamente rinnovato: a sorprendere è Somkiat Chantra che, dopo un'unica stagione di MotoGP da dimenticare tra infortuni e scarsa competitività, può rilanciarsi del WorldSBK. Il thailandese è stato il più veloce del plotone di Tokyo davanti al tester Tetsuta Nagashima e il nuovo compagno di squadra Jake Dixon. Lato WorldSSP, invece, Kawasaki vuole essere protagonista: la formazione guidata da Manuel Puccetti chiude rispettivamente al primo posto con Jeremy Alcoba e al terzo con il neo-arrivato Dominique Aegerter. Tra i due si infila Matteo Ferrari sulla Ducati del team WRP.

WorldSBK | I risultati dei test di Jerez de la Frontera

Valentino Aggio

