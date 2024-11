F1 | GP Brasile: Ferrari, occasione sprecata. Vasseur: "Non è un disastro"

Occasione sprecata per la Scuderia Ferrari nel GP del Brasile di F1. Gli uomini di Maranello non riescono infatti ad approfittare della giornata difficile della McLaren per recuperare terreno nei Costruttori, con il distacco tra i due team che sale a 36 punti quando mancano tre gare al termine della stagione.

Una Ferrari che non brilla ad Interlagos e anzi va incontro ad uno dei weekend più complicati della stagione dopo le vittorie rimediate ad Austin e Città del Messico. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz infatti non sono mai stati competitivi nell’arco del weekend con il monegasco che ha chiuso il GP Brasile al quinti posto, mentre Sainz dopo essere partito dalla pit-lane per la sostituzione del cambio e della Power-Unit è finito a muro al trentanovesimo giro replicando quanto successo in qualifica. Poteva essere un occasione ghiotta considerato anche la brutta giornata della McLaren, ma gli uomini di Maranello non riescono a recuperare terreno nei Costruttori con il distacco tra le due squadre che sale a 36 punti, quando mancano soltanto tre gare al termine del Campionato.

Vasseur minimizza

Interpellato al termine della gara, Frederic Vasseur minimizza la giornata complicata della Rossa:

“Sicuramente avremmo potuto ottenere più punti se Sainz fosse arrivato al traguardo e se con Leclerc avessimo avuto tempistiche migliori al pit-stop, ma alla fine non penso che il risultato sarebbe cambiato più di tanto. Ci aspettavamo un meteo diverso e questo ha inciso sulla pressione delle gomme. Si è visto anche sulla McLaren, che all’inizio dello stint era molto veloce, per poi perdere progressivamente prestazione. Abbiamo dovuto fare delle scelte e le cose non sono andare nella nostra direzione. Ma non è un disastro per il Campionato, torneremo più forti a Las Vegas”.

Le ultime tre gare però sono andate bene a livello di risultati e punti raccolti per Vasseur:

“Nel complesso le ultime tre gare sono andate bene perché siamo stati il team ad aver fatto più punti. Sicuramente è un’ottima preparazione per le ultime tre gare della stagione e poi a Las Vegas sappiamo che avremo un passo migliore rispetto a questo weekend e ci aspettiamo di fare tanti punti. Sarà cosi fino ad Abu Dhabi e sarà una bella lotta tra i primi 4. Voglio inoltre gare le congratulazioni ad Alpine perché hanno avuto una stagione molto difficile e fare un risultato del genere è fantastico.”

Leclerc soddisfatto a metà

Charles Leclerc esce deluso dal weekend di Interlagos, non riuscendo a fare meglio del quinto posto in una gara che lo ha visto giocare in difesa. Il problema di fondo secondo il monegasco è stato il set-up che non gli ha consentito di esprimere al massimo il potenziale della SF-24. In più anche la scelta strategica degli uomini di Maranello durante la prima sosta di Leclerc si è rivelata errata, con il monegasco che è finito nel traffico per i tempi lunghi di percorrenza della pitlane. Leclerc infatti dichiara:

“La strategia è stata sicuramente sbagliata. In una gara del genere è molto facile commettere errori ed è quello che è successo. Soltanto i primi tre infatti non hanno commesso errori a livello strategico mentre noi siamo andati nella direzione sbagliata. Pensavamo di fermarci per poi avere la pista libera ma il tempo di entrata ed uscita dalla pitlane con il bagnato è stato molto più ampio e mi sono ritrovato nel traffico di Bearman ed Hamilton. A quel punto sapevo che avrei perso tanto e poi quando è arrivata la safety car abbiamo perso posizioni”.

Per quanto riguarda l’assetto il monegasco ammette di aver fatto questa scelta insieme alla squadra:

“L’assetto lo abbiamo deciso insieme alla squadra e pensavamo andasse nella giusta direzione, ed invece è andato in quella sbagliata. Il passo non c’era e non eravamo competitivi. In qualifica non eravamo cosi male con gomme nuove e poca benzina. In gara invece è stata dura guidare e non commettere errori. Alla fine però possiamo essere contenti di aver chiuso davanti alle due McLaren perdendo soltanto due punti nei Costruttori. E? stato un buon modo fi limitare i danni in un fine settimana dove le McLaren sapevamo che sarebbero state molto forti. Ora dobbiamo mettere tutto insieme nelle ultime tre gare”.

Leclerc mostra fiducia in vista del weekend di Las Vegas:

“A Las Vegas siamo stati molto forti lo scorso anno e spero di esserlo altrettanto anche quest’anno. E’ anche vero che abbiamo fatto un grosso passo avanti nella gestione delle gomme e questo significa che in condizioni di pista più fredda ci manca qualcosa, come abbiamo visto oggi. E a Las Vegas potrebbe essere cos’. Speriamo di lavorare bene in queste due settimane e di arrivare pronti. Sappiamo che possiamo andare bene perché è un circuito che si adatta bene alla nostra macchina ma dobbiamo sfruttare meglio le gomme. Secondo me potremo fare bene anche ad Abu Dhabi, mentre in Qatar dovremo limitare i danni”.

Julian D’Agata