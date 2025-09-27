Moto2 | GP Giappone, Qualifiche: Gonzalez davanti a tutti con Holgado 2°

In Moto2 chi si prende di forza la pole position sul tracciato di Motegi è Manuel Gonzalez, che beffa gli avversari e si pone in prima posizione. Al suo fianco arrivano Daniel Holgado in seconda piazza e David Alonso in terza.

Pole position per Gonzalez affiancato da Holgado in seconda piazza

Tra le curve del Giappone si è disputato il turno di Qualifica della Moto2, che ha visto al termine delle due sessioni previste il predominio di Manuel Gonzalez. Il pilota spagnolo, infatti, è stato capace di chiudere il suo miglior giro sulla pista di Motegi in 1:47.925, conquistando di diritto la prima posizione in vista della gara di domenica. Il numero #18 è stato il più veloce del gruppo di piloti del Q2 ed è riuscito nell’impresa di imporsi su tutti gli avversari, blindando la prima piazzola dello schieramento e lasciando dietro di sé gli altri. Scatterà al suo fianco Daniel Holgado, che in queste Qualifiche si è dovuto “accontentare” della seconda posizione, ma che avrà comunque un’ottima chance per poter pensare alla vittoria. Con un tempo di 1:48.057 lo spagnolo si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Davi Alonso, che chiude ufficialmente la prima fila ed è stato artefice di un giro in 1:48.129.

Ad occupare la seconda linea dello schieramento ci penseranno invece Celestino Vietti e Diogo Moreira, che nel corso delle Qualifiche sono stati capaci di portare a casa un giro rispettivamente in 1:48.132 e 1:48.153 e si sono quindi presi la quarta e la quinta posizione. Sesto piazzamento invece per Jake Dixon, che chiude la seconda fila ed ha girato in 1:48.218: alle sue spalle arriva invece Barry Baltus, che allo scadere del tempo si è ritrovato ad occupare la settima casella. Nella lista di piloti che chiudono la Top 10 rientrano poi Ayumu Sasaki e Collin Veijer, ottavo e nono in griglia per la domenica, accompagnati da Izan Guevara in decima posizione.

11° posto per Arbolino, fermo in Q1 Canet

Un turno di Qualifica più sottotono invece per Tony Arbolino, che termina la sessione con un undicesimo posto e scatterà di conseguenza dalla quarta fila, affiancato da Albert Arenas in dodicesima posizione e da Ivan Ortolá, che invece arriva tredicesimo. Fanno parte invece del gruppo di piloti che occupano le ultime posizioni del Q2 Zonta van de Goorbergh e Joe Roberts, che hanno girato in 1:48.666 e 1:48.716 e che si posizionano in quattordicesima e quindicesima piazza. Alle loro spalle arriva poi Alonso Lopez, sedicesimo allo scadere del tempo, accompagnato da Daniel Muñoz in diciassettesima posizione e da Filip Salac in diciottesima.

Chi rimane invece rilegato al Q1 è Marcus Ramirez, che non è riuscito a passare il taglio e dovrà partire di conseguenza dal diciannovesimo posto. Insieme a lui chi ha avuto un turno di Qualifica altrettanto faticoso sono stati Senna Agius e Jorge Navarro, che avendo chiuso la sessione con dei giri non particolarmente degni di nota, partiranno dalla ventesima e dalla ventunesima casella della griglia. Occupano invece le posizioni più attardate dello schieramento Adrian Huertas e Aron Canet, che a sorpresa è rimasto escluso dal secondo turno di qualifica e dovrà partire dalla ventitreesima posizione, con Darryn Binder alle sue spalle. Chiudono definitivamente la griglia di partenza Mario Aji e Alex Escrig, venticinquesimo e ventiseiesimo, con Yuki Kunii e Unai Orradre.

Moto2 | GP Giappone: i risultati delle Qualifiche

Valentina Bossi

