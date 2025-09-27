Moto3 | GP Giappone, Qualifiche: Rueda domina, sorpresa Perrone 2°

Josè Antonio Rueda conquista la pole position del Gran Premio del Giappone di Moto3, e domani scatterà davanti a tutti dalla prima casella. Di fianco a lui in prima fila Valentin Perrone e Joel Kelso.

Rueda davanti a tutti

É di Josè Antonio Rueda la pole position del Gran Premio del Giappone di Moto3. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:54.826, un giro straordinario fatto segnare senza scia. Lontano dai riflettori per tutta la sessione, Valentin Perrone, con un ottimo ultimo giro lanciato, ha conquistato la seconda posizione. Ha chiuso la prima fila Joel Kelso. L'australiano ha provato a sfruttare la scia del compagno di squadra per fare segnare il giro più veloce, ma non è bastato per fermare il leader del mondiale. Quarta posizione per Ángel Piqueras con un tempo di 1:55.094. Alle sue spalle Taiyo Furusato e Adrián Fernández. Solo settimo David Muñoz, che era stato il pilota più veloce nella sessione di Practice. Lo spagnolo però è consapevole di avere un buon passo in vista della gara di domani. Ottavo Maximo Quiles, seguito da David Almansa che chiude la terza fila.

Foggia 10°, Carraro fermato da un infortunio

Ha chiuso la Top 10 Dennis Foggia, seguito da Guido Pini. Dodicesimo Alvaro Carpe che, a causa di alcuni errori, non è riuscito ad attaccare le prime posizioni. Quattordicesima e quindicesima posizione per i piloti del team Sic58, Luca Lunetta e Stefano Nepa. Buona qualifica per Marco Morelli. Alla sua prima volta sulla pista giapponese, l'argentino ha chiuso in sedicesima posizione. Diciassettesimo Matteo Bertelle al rientro in pista dopo l'infortunio. I problemi sulla sua moto non gli hanno permesso di sfruttare appieno la sessione, ma il rientro resta positivo. Partirà ventitreesimo Riccardo Rossi. Nicola Carraro invece non ha preso parte alle qualifiche ed è fuori per il resto del weekend a causa di un infortunio muscolare.

Moto3 | GP Giappone: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea