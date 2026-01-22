WorldSBK | Kawasaki presenta i team SBK e SSP per il 2026

A Jerez de la Frontera si sono riuniti tutti i team e piloti della WorldSBK per dare il via alla stagione 2026. Tra i marchi presenti, Kawasaki è stata la protagonista assoluta nella prima giornata di test, svelando la nuova livrea della Ninja ZX-10RR che ora si presenta con un verde più vivo e appariscente. La struttura ufficiale, gestita da Manuel Puccetti, sarà attesa al via sia in Superbike, con il solo Garrett Gerloff, sia nella WorldSSP con due moto.

Gerloff: “Mi aspetto tanto da questa stagione”

Garrett Gerloff sarà certamente uno dei piloti da tenere d'occhio in vista della nuova stagione Superbike: il pilota texano classe 1995 è al suo secondo anno con la Casa giapponese e dopo un 2025 di ambientamento con la struttura di Puccetti (chiuso 15° in classifica con 88 punti) punterà a tornare a lottare nella parte alta della classifica. Per farlo, Kawasaki ha portato delle importanti novità sull'ultima versione della sua Ninja ZX-10RR, che ora presenta una configurazione alare rivista, un nuovo motore e una presa d'aria dinamica riprogettata con l'obiettivo di ridurre il distacco dai migliori.

Credits: WorldSBK

Migliorie che hanno incontrato un primo parere positivo da parte di Gerloff, che per il 2026 ritroverà anche Les Pearson come capotecnico dopo la fortunata collaborazione tra i due ai tempi del team Bonovo BMW. Date le premesse, l'americano non ha affatto sorpreso nelle sue dichiarazioni, mostrando una gran voglia di scendere scendere in pista:

Sia io che la mia squadra siamo entusiasti ed ansiosi di affrontare questo campionato 2026. Abbiamo cambiato molto sulla moto e nella squadra, e sono felice di poter lavorare con un nuovo crew chief, con il quale ho già collaborato in passato, ottenendo ottimi risultati. Gli altri tecnici sono rimasti gli stessi e questo è importante per poter dare continuità al nostro lavoro. I test che stiamo svolgendo sono importanti per presentarci in Australia nella migliore condizione possibile e per iniziare positivamente una stagione dalla quale mi aspetto tanto.

Doppio impegno Kawasaki in WorldSSP: Aegerter affianca il riconfermato Alcoba

Per Kawasaki i riflettori saranno puntati anche sulla squadra della WorldSSP: dopo i risultati promettenti del 2025, con due podi conquistate nelle ultime due tappe di Estoril e Jerez, Jeremy Alcoba ritornerà con il marchio nipponico per il secondo anno consecutivo con l'obiettivo di continuare la crescita e di lottare costantemente per il podio con la sua ZX-6R:

Voglio iniziare il campionato 2026 così come abbiamo concluso quello precedente, salendo sul podio. Abbiamo la velocità ed il potenziale per poterlo fare. La squadra ha fatto un grande lavoro ed io mi sono preparato al meglio. Sono ansioso ed anche un poco nervoso pensando alle prime gare in Australia e questo è positivo perché significa che sono carico al punto giusto. Il nostro obiettivo è quello di lottare per il podio in ogni gara ed abbiamo tutto per poter puntare in alto.

Credits: WorldSBK

Insieme allo spagnolo, il team schiererà anche Dominique Aegerter, con lo svizzero classe 1990 che ritorna nella Supersport dove aveva conquistato due mondiali con la YZF-R6 di Ten Kate Racing nel 2021 e 2022. Reduce da tre stagioni in Superbike segnate da alti e bassi sulla Yamaha del team GRT, Aegerter punterà a riacquisire il feeling con la categoria per essere subito competitivo:

Sono felice di poter affrontare questa nuova stagione assieme al Kawasaki WorldSSP Team. I test sono molto importanti per essere pronti per il primo round di Phillip Island e non vedo l’ora di arrivare in Australia. Il mio obiettivo è quello di prendere confidenza e di tornare a vincere dopo alcune stagioni difficili. Sono molto motivato a dare il 110% e so di poter puntare a grandi risultati anche perché potrò contare su un ottimo team.

Andrea Mattavelli