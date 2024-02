F1 | GP Bahrain, FP1: Ricciardo al top, i big si nascondono

Con le FP1 del Gp del Bahrain si è aperta ufficialmente la stagione 2024 della Formula 1. A chiudere davanti a tutti nella prima ora di azione in pista è stato Daniel Ricciardo che, con la sua Racing Bulls, ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e il compagno di squadra Yuki Tsunoda. Sessione interlocutoria e con lavoro differenziato per i top team che hanno girato quasi esclusivamente con gomme medie

RICCIARDO IN TESTA

Data come possibile sorpresa della stagione, e non senza critiche da parte degli avversari per la netta somiglianza con la Red Bull della passata stagione, la Racing Bulls ha ben figurato nelle FP1 terminando in testa con l'australiano e in P4 con Tsunoda. Tra le due vetture di Faenza, le McLaren di Norris e Piastri hanno monopolizzato il podio virtuale della sessione montando nel finale, così come le Racing Bulls, le gomme soft.

DIETRO I BIG

Lavoro diverso per i top tema che, contrariamente alle vetture sopracitate, si sono concentrati sul passo gara anche in virtù di una pista dove a prevalere sono stati il vento e temperature molto più fresche rispetto a quelle registrate nel corso dei test. A stare davanti a tutti, con gomme medie, è stato Fernando Alonso (5°), che ha preceduto nell'ordine Max Verstappen (6°), George Russell (7°), Charles Leclerc (8°) e Lewis Hamilton (9°), con quest'ultimo distante poco più di un decimo dall'asturiano. Dietro di loro, a completare la top 10, la Kick Sauber di Valtteri Bottas, l'unico assieme a RB e McLaren a montare le gomme morbide nel finale di sessione.

INDIETRO SAINZ E PEREZ, MALE LE HAAS

La Ferrari di Carlos Sainz (11°) e la Red Bull di Sergio Perez (12°), apparsi più in difficoltà dei loro rispettivi teammate, aprono il gruppetto di metà gruppo composto da Alexander Albon (13°), Lance Stroll (14°), Guanyu Zhou (15°) e Logan Sargeant (16°). Sessione difficile per le due Alpine che con Esteban Ocon e Pierre Gasly hanno chiuso rispettivamente in P17 e in P18, mettendosi dietro solo le Haas che, come nei test della scorsa settimana, hanno accusato un pesante distacco dal resto del gruppo chiudendo con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg in penultima e ultima posizione.

FP2 ALLE 16

Alle 16 italiane andranno in scena la FP2 dove, con tutta probabilità, si sveleranno i primi veri riscontri sui valori in campo anche grazie a condizioni climatiche e di tracciato molto più simili a quelle che si troveranno in qualifica e in gara.

Vincenzo Buonpane