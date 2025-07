IndyCar| Iowa gara 2: Alex Palou vince ancora, beffato Josef Newgarden

Un Alex Palou inarrestabile vince ancora una volta in campionato nella seconda gara del round in Iowa. Il pilota spagnolo ha compiuto una corsa perfetta nelle strategie, che gli ha permesso di rimanere leader per la maggior parte della gara, ai danni di uno sfortunato Josef Newgarden. Secondo posto per l'eterno Scott Dixon, che ha messo pressione al leader del campionato nei giri finali, favorito dalla strategia. Terzo posto per uno straordinario Marcus Amstrong, che conquista il primo podio stagionale con il team Meyer Shank Racing. Con questo risultato, Palou allunga ancora in campionato rispetto agli avversari, confermandosi sempre più leader.

Un Alex Palou perfetto contro uno sfortunato Josef Newgarden

Settima vittoria stagionale per Alex Palou. Il campione in carica vince gara 2 in Iowa, arricchendo il bottino stagionale. Una gara iniziata con una caution per un contatto tra Scott Mclaughlin e Devlin De Francesco. Un peccato per per il numero 3 del team Penske, che ieri in gara 1 aveva compiuto una grande rimonta dalla ventisettesima posizione alla quarta. Al giro 12 il sorpasso di Josef Newgarden al leader Alex Palou, che si è però ripreso la leadership al primo pit stop durante la seconda caution della gara.

Un Josef Newgarden sfortunato, che ha cercato di contrastare il pilota Ganassi diverse volte, ma le caution nel corso della gara hanno compromesso la sua strategia, con dei pit stop arrivati sempre nel momento sbagliato della corsa. Il pilota Penske ha chiuso la gara in decima posizione, con un grande rammarico per l'occasione persa.

Alex Palou ha così gestito la gara e ha approfittato della strategia negativa di Newgarden per conquistare la vittoria. Con questo risultato il pilota spagnolo allunga ancora di più nella classifica del campionato, confermandosi il leader indiscusso di questa stagione.

Quinto posto per Pato O'Ward, ottimo risultato per Shwartzman

Secondo posto in gara per Scott Dixon, che grazie alla strategia conquista un altro podio nella categoria. Terzo posto per Marcus Armstrong con il team Meyer Shank Racing, al suo primo podio stagionale. Il vincitore di gara 1 dell'appuntamento in Iowa Pato O'Ward conclude la gara in quinta posizione. Un risultato condizionato come per Newgarden dalle caution e da una strategia non ottimale.

Miglior risultato in gara invece per il rookie Robert Shwartzman, che termina la gara in nona posizione e porta il team Prema in top ten. Il suo compagno di squadra Callum Ilott invece non ha concluso la gara, in seguito ad un contatto con il muro. Altri ritiri illustri sono quelli dei piloti Andretti Marcus Ericsson e Colton Herta, incappati in errori nel corso della gara.

Appuntamento a settimana prossima con la NTT Indycar Series sulle strade di Toronto in Canada.

Credits: Indycar.com

Federica Passoni