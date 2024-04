GTWC Europe | Un imperdibile 2024 scatta dal Paul Ricard

Scatta questo week-end la stagione 2024 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, il più importante campionato continentale riservato alle vetture GT3. Cresce l’attesa per la prima sfida valida per l’Endurance Cup, serie che in via eccezionale inizierà al Paul Ricard con una manifestazione di tre ore.

Oltre 50 auto sono attese ai nastri di partenza in Francia nel medesimo impianto che a marzo ha ospitato i test pre-stagionali. La pista di Le Castellet, negli anni sede di una 1000km, precederà in ordine cronologico il centenario della 24h di Spa-Francorchamps (giugno), la 3h del Nuerburgring (luglio), la 3h di Monza (settembre) e l’inedita 6h di Jeddah (novembre).

Ricordiamo che stiamo parlando del GTWC Europe Endurance Cup, mentre per gli eventi Sprint dovremo attendere maggio con l’opening round di Brands Hatch. Ovviamente come accaduto negli ultimi anni vi saranno due distinte classifiche oltre alla ‘combinata’ che racchiude i risultati di tutti gli appuntamenti che si terranno da questo fine settimana all’epilogo in Arabia Saudita.

Mercedes per confermarsi tra i PRO senza Akkodis ASP

Mercedes prova a confermarsi regina tra i PRO del GTWC Europe Endurance Cup nonostante l’assenza di Akkodis ASP. Il team francese ha infatti iniziato una nuova esperienza con Lexus nel FIA World Endurance Championship e di conseguenza non potrà confermare gli eccellenti risultati degli ultimi anni.

Il campione in carica Jules Gounon torna della partita, l’andorrano sfiderà direttamente Raffaele Marciello che come noto parteciperà al campionato con i colori di BMW e di cui parleremo successivamente. L’ex vincitore della 12h di Bathurst ritroverà l’auto #2 di Mercedes-AMG Team GetSpeed in compagnia dei tedeschi Fabian Schiller e Luca Stolz.

Boursen VDS Mercedes #9 - Credits: GTWC Europe

Per il marchio di Stoccarda vi saranno anche Winward Racing e per la prima volta Boutsen VDS nella classe regina. Il primo team, presente anche nel DTM, avrà in pista il tedesco Maro Engel, l’austriaco Lucas Auer ed il vincitore della Rolex 24 at Daytona 2024 in GTD Daniel Morad, mentre nel secondo caso sono da rimarcare la presenza di Adam Christodoulou/Thomas Drouet/Maxi Goetz. Nuova avventura per la squadra belga che lo scorso anno ha corso e vinto in Gold Cup insieme ad Audi Sport.

Tra i PRO è da citare anche il ritorno di Haupt Racing Team con una Mercedes AMG GT3. In merito spiccano l’ex pilota DTM Jusuf Owega, il volto ufficiale Arjun Maini ed il nostro Michele Beretta, pronto per una nuova esperienza con una squadra che parallelamente parteciperà al DTM.

Lello e BMW insieme per la prima volta, torna Valentino Rossi

BMW Motorsport si presenta su più fronti nel GTWC Europe Endurance Cup 2024. WRT guiderà l’armata del brand bavarese in compagnia di ROWE Racing, squadra che nel 2023 ha vinto la leggendaria 24h di Spa-Francorchamps.

Iniziamo dalla compagine belga con Raffaele Marciello in scena con Valentino Rossi e Maxime Martin. La M4 GT3 #46 condividerà il box con il sudafricano Sheldon van der Linde e la temibile coppia belga composta da Charles Weerts/Dries Vanthoor #32. Questi ultimi due si impegneranno anche in Sprint Cup con l’obiettivo di conquistare il quarto titolo dopo la sconfitta del 2023.

Valentino Rossi al terzo anno nell'Endurance Cup - Credits: GTWC Europe

Marciello prende il posto ad Augusto Farfus, brasiliano che in ogni caso militerà nel GTWC Europe con ROWE Racing. Il pilota ufficiale BMW guiderà la riconoscibile auto #998 con i giovani Max Hesse/Dan Harper, coppia che lo scorso anno aveva gareggiato con Neil Verhagen. L’americano si separa dal tedesco e dal britannico con cui ha condiviso il passaggio da ‘BMW Junior’ a ‘BMW Driver’, il competitivo pilota statunitense parteciperà a tempo pieno nel GTWC America con ST Racing.

ROWE Racing avrà in ogni caso anche una seconda unità con Marco Wittmann/Nick Yelloly/Phillip Eng. I campioni dell’ultima 24h di Spa ci riprovano, tutti i piloti citati sono parallelamente impegnati anche nel programma Hypercar di BMW Motorsport in compagnia dei già citati Vanthoor e Marciello.

Ferrari e Lamborghini presenti al via

Anche Ferrari e Lamborghini non mancheranno all’appello del GTWC Europe Endurance Cup. Iniziamo dalle 296 GT3 presenti in PRO con AF Corse - Francorchamps Motors, due auto di primo profilo che partono con il chiaro intento di imporsi sugli altri. Iniziamo dalla vettura #51, attesa con Alessio Rovera/Davide Rigon/Alessandro Pier Guidi.

Ritorno nel GTWC Europe per Pier Guidi, ex campione dell’Endurance Cup e della 24h di Spa che lo scorso anno si era concentrato esclusivamente sul programma Hypercar. Il veterano piemontese condividerà la stagione con Rovera e Rigon, lombardo e veneto che non hanno bisogno di presentazioni.

Interessante anche la seconda squadra di AF Corse con il nuovo pilota ufficiale Ferrari Thomas Neubauer, l’ex titolare Mercedes Vincent Abril ed il giovane iberico David Vidales. Gli ultimi due sono stati ingaggiati da AF Corse nelle ultime settimane, piloti che però non rientrano nel pool degli ‘ufficiali Ferrari’.

Ferrari al via con due auto in PRO in Endurance Cup . - Credits GTWC Europe

Presente, invece, anche due Lamborghini, rappresentate da Iron Lynx #63 e GRT - Grasser Racing Team #163. Nel primo caso spiccano gli ex campioni Mirko Bortolotti ed Andrea Caldarelli, i piloti nostrani si apprestano per condividere l’abitacolo con Matteo Cairoli, presente da quest’anno con il marchio bolognese dopo aver corso con Porsche.

Interessante in ogni caso anche la seconda squadra Lamborghini targata GRT - Grasser Racing Team, formazione austriaca che torna in PRO dopo una breve pausa. Franck Perera condividerà l’abitacolo con Christian Engelhart, il binomio è atteso con il nostro Marco Mapelli.

Iron Lynx Lamborghini presente in PRO - Credits Iron Lynx

Aston Martin presente con forza

A differenza del 2023 sarà al via con forza anche Aston Martin con Comtoyou Racing e Walkenhorst Motorsport, squadra belga e tedesca che in passato avevano militato rispettivamente con Audi Sport e BMW Motorsport. Il brand inglese si appresta per vivere una nuova avventura dopo aver aggiornato sensibilmente la propria Vantage GT3, auto rivista sotto molteplici aspetti.

Marco Sorensen/Nicki Thiim, danesi ex campioni del mondo in classe GTE PRO, accolgono Mattia Drudi, nuovo pilota ufficiale Aston Martin che ha vinto lo scorso anno il titolo nel GTWC Europe Sprint Cup con Audi Sport.

Molto competitivo anche il secondo team con il portoghese Henrique Chaves, il britannico David Pittard e l’inglese Ross Gunn che parallelamente corre nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Rutronik Racing e Schumacher CLRT presenti con Porsche

Due team rappresenteranno, invece, Porsche Motorsport. Come nel 2023 ritroveremo Rutronik Racing anche se vi sarà una line-up completamente rivisitata con i piloti titolari Julien Andlauer, Sven Müller e Patric Niederhauser. Tutti vantano almeno un’esperienza nel GTWC Europe, menzione particolare per l’ultimo citato che negli ultimi anni ha corso con Audi Sport.

Debutto in PRO, invece, per il Schumacher CLRT, presente con il turco Ayhancan Güven, il tedesco Laurin Heinrich e il francese Dorian Boccolacci. Il primo ed il secondo hanno corso con Dinamic GT e Rutronik Racing nel 2023 nel GTWC Europe, il terzo si appresta all’esordio in GT3 dopo aver vinto qualche mese fa la Porsche Carrera Cup France.

Nell'entry list delle 55 auto che parteciperanno alla prima corsa del 2024 in Francia è da rimarcare anche la partecipazione da parte di Pure Rxing. Il team che ha vinto la prima tappa del FIA WEC in LMGT3 ed ha firmato l'ultima edizione dell'Asian Le Mans Series esordisce in PRO dopo aver corso in Bronze con Alex Malyhin/Joel Sturm/Klaus Bachler #911.

Pure Rxcing al via in PRO nel 2024 - Credits: Asian Le Mans Series

Ford presente con Proton Competition

Ford avrebbe dovuto gareggiare nel GTWC Europe 2024 con Dinamic GT. La musica è cambiata nel corso delle settimane, il team italiano è infatti tornato con Porsche Motorsport dopo aver disputato una serie di test in tutta Europa accanto al brand statunitense.

La casa americana resta in ogni caso al via con Proton Competition, squadra teutonica che correrà anche nell’IMSA WTSC e nel FIA World Endurance Championship. L’equipaggio correrà in ogni atto (Endurance e Sprint), nel caso delle competizioni di durata segnaliamo il belga Frédéric Vervisch, il tedesco Christopher Mies ed il norvegese Dennis Olsen. Tutti hanno già avuto modo di guidare l’auto in gara da gennaio ad oggi, nuovi piloti Ford Performance dopo le esperienze in Audi (Mies/Vervisch) e Porsche (Olsen).

La Ford Mustang GT3 al debutto nel GTWC Europe - Credits: GTWC Europe

Tresor Attempto Racing e Sainteloc Racing con Audi. Ritorno per Garage 59 McLaren

Audi Sport ha annunciato come noto di ridurre i propri impegni sportivi in vista dell’imminente ingresso in F1 nel 2026. La casa dei Quattro Anelli sarà in ogni caso nuovamente al via con Tresor Attempto Racing e Sainteloc Racing, team già presenti nell’ultimo anno agonistico.

Nel primo caso, team che ha vinto l’ultima edizione della Sprint Cup, spiccano in azione tra i PRO Christopher Haase/Ricardo Feller/Alex Aka, mentre per la compagine transalpina resta ancora un grosso punto interrogativo che indubbiamente verrà svelato nelle prossime ore.

Nella classe regina del GTWC Europe spicca nuovamente anche Garage 59 con McLaren. Il binomio inglese proporrà l’interessata accoppiata composta dai britannici Tom Gamble/Dean MacDonald e dal tedesco Benjamin Goethe.

Tresor Attempto Racing ancora una volta in PRO - Credits: GTWC Europe

Gold Cup, Comtoyou Racing prova a confermarsi al top

Per il terzo anno consecutivo, il GTWC Europe propone anche una classe Gold Cup. Comtoyou Racing #11 prova a confermarsi al vertice della categoria anche se vi sarà una squadra completamente differente composta da due giovani come Matisse Lismont/Sebastian Øgaard.

Il team belga che ora corre con Aston Martin dopo aver rappresentato Audi Sport dovrà vedersela nuovamente con Optimum Motorsport McLaren #27, compagine che ha vinto nel 2022 dopo una bellissima bagarre contro Iron Dames Lamborghini. I britannici faranno affidamento sulla solida squadra composta da Ollie Millroy/Rob Bell/Mark Radcliffe, equipaggio che ha corso anche l’ultima edizione dell’Asian Le Mans Series.

Oltre a Romain Carton/ Adam Eteki/Arthur Rougier (CSA Racing), squadra francese legata ad Audi #111 al debutto in Gold Cup dopo aver corso in PRO AM ed in Bronze Cup, sono attese al via due interessanti Mercedes AMG GT3.

2 Seas Motorsport al debutto in Europa - - Credits GTWC Europe

2 Seas Motorsport, dopo il titolo ottenuto tra le squadre nel British GT Championship, sbarca a livello internazionale con Isa Al Khalifa/Martin Kodric/Lewis Williamson #60, mentre Al Faisal Al Zubair/ Dominik Baumann/Mikaël Grenier guideranno per AlManar Racing by GetSpeed #777.

Assoluti favoriti per il titolo in Gold Cup anche Tresor Attempto Racing, squadra che ha ottenuto lo scorso anno il titolo in Silver. La struttura di Ferdinando Geri propone un team completamente nostrano con il campione in carica del GTWC Europe Silver Lorenzo Patrese, l’ex campione dell’European Le Mans Series in classe GTE Lorenzo Ferrari e l’ex campione italiano Sprint Leonardo Moncini.

Silver Cup, GRT - Grasser Racing Team e Lamborghini ci riprovano

Tanti giovani promettenti al via della Silver Cup, controllata lo scorso anno da GRT - Grasser Racing Team e Lamborghini. Un equipaggio completamente rivisto composto da Hugo Cook/Matteo Llarena/Haytham Qarajouli rappresenterà la squadra austriaca che parallelamente sarà impegnata anche nel DTM.

GRT cerca il bis nella Silver Cup - Credits: GTWC Europe

Aston Martin risponde presente con Matisse Lismont/Sam Dejonghe/Charles Clark (Comtoyou #21) e Sebastian Øgaard/Nicolas Baert/Esteban Muth (Comtoyou #12), mentre attenzione alle varie Mercedes con Daan Arrow/Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul (Winward Racing #57), Aurélien Panis/Cesar Gazeau/Roee Meyuhas (Boutsen VDS #10) e Anthony Bartone/James Kell /Yannick Mettler (GetSpeed #3).

Conferma anche per Madpanda Motorsport, team di Ezequiel Pérez Companc che tornerà regolarmente in scena insieme a Patrick Assenheimer. Attenzione anche alla Vantage GT3 EVO #35 di Walkenhorst Motorsport con Lorcan Hanafin/Romain Leroux/Maxime Robin.

Bronze Cup, la lotta per Le Mans inizia dal Paul Ricard

Tanto interesse anche quest’anno nei confronti della Bronze Cup, classe che al termine della stagione (Endurance e Sprint) assegnerà al team migliore un pass per la prossima 24h Le Mans (2025). Pure Rxcing, team che ha controllato la classifica combinata nel 2024, non difenderà la propria corona, una scelta dovuta agli impegni del FIA World Endurance Championship.

Eddie Cheever/Chris Froggatt/Jonathan Hui sono attesi, invece, con i colori di Sky Tempesta Racing con il chiaro intento di confermarsi campioni in Endurance Cup. Il team inglese ci riprova con una Ferrari 296 GT3, un ritorno con il marchio italiano dopo una piccola parentesi con McLaren e Mercedes.

Barwell Motorsport propone due Lamborghini con Patrick Kujala/Gabriel Ridone/Casper Stevenson #72 e Till Bechtolsheimer/Antoine Doquin/Sandy Mitchell #78, mentre Garage 59 McLaren si presenterà con Nicolai Kjærgaard/Lewis Protcor/Mark Sansom #158 e Luis Prette/Miguel Ramos/Adam Smalley #188.

Barwell Motorsport in azione nei test del Paul Ricard - Credits: GTWC Europe

Tanti protagonisti presenti in Bronze Cup

Oltre alla classe PRO, WRT si impegnerà in Bronze Cup con Ahmad Al Harthy/Sam De Haan/Jens Kligmann #30, il team belga è l’unico a rappresentare BMW in questa specifica categoria dopo il cambio di Walkenhorst Motorsport (Aston Martin) con Tim Creswick/Mex Jansen/Ben Green #36.

Prima volta per Rutronik Racing in Bronze con Dustin Blattner/Loek Hartog/Dennis Marschall #97, ritorno per Kessel Racing Ferrari dopo una breve assenza con David Fumanelli/Nicolò Rosi/Niccolò Schirò #8 e John Hartshorne/Ben Truck/Matthew Bell #74.

Andrea Bertolini supporterà ancora una volta Jeff e Louis Machiels con la riconoscibile Ferrari #52 di AF Corse, il veterano italiano sarà nuovamente il riferimento in una classe che per regolamento vede in pista un volto Platino, un Silver ed un Bronze

Alla vigilia della 3h del Paul Ricard segnaliamo anche Darren Leung/Jake Dennis/Toby Sowery (Century Motorsport BMW #991) e Ralf Bohn/Alexander Schwarzer/Morris Schuring (Herberth Motorsport Porsche #91), equipaggi che potrebbero dire la loro nelle cinque sfide nell’Endurance Cup.

Il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS scatterà ufficialmente domenica alle 15.00 con la prima prova dell’anno. Domenica si terranno come sempre anche le qualifiche, previste alle 9.00. Ricordiamo che ogni evento del GTWC Europe verrà proposto in diretta streaming su YouTube sul canale GT World.

Luca Pellegrini