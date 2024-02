MotoGP | Test Qatar, Day 2: Pecco davanti con Ducati

Dopo il Day 2 di test in Qatar, il verdetto è uno solo: Francesco Bagnaia è ancora l'uomo da battere in MotoGP. Negli ultimi test pre-stagionali, il Campione del Mondo in carica ha sgretolato il record della pista, lanciando un chiaro messaggio alla concorrenza a poche settimane dal via del Mondiale 2024.

DUCATI FA PAURA A TUTTI, APRILIA INSEGUE

Come detto, è Francesco Bagnaia il pilota del giorno: il #1 dello schieramento, infatti, ha chiuso al comando anche la seconda giornata di test qatarioti, lasciando le briciole agli avversari. Oltre alla testa della classifica, il pilota di Chivasso si è preso anche il primato assoluto del Lusail International Circuit, pista che a marzo tornerà ad aprire la stagione., fermando il cronometro in 1:50.952, unico a scendere sotto il muro dell'1:51. Un tempo incredibile, che gli permette di precedere di 120 millesimi il compagno di squadra Enea Bastianini, secondo in 1:51.072.

Alle spalle dei due ducatisti troviamo l'Aprilia di Aleix Espargarò, terzo in 1:51.260 davanti a un'altra Ducati, quella di Marc Marquez (Gresini). L'otto volte Campione del Mondo, sempre più a suo agio sulla sua Desmosedici, precede i connazionali Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) e Maverick Vinales (Aprilia), rispettivamente quinto (1:51.341) e sesto (1:51.387). Una classifica più che mai serrata: tutti i piloti fin qui citati, infatti, si collocano a meno di cinque decimi dal leader Bagnaia.

Giornata positiva anche un altro spagnolo, Jorge Martin (Pramac): il vice Campione del Mondo chiude in settima posizione in 1:51.466, precedendo di poco Fabio Di Giannantonio (VR46), Brad Binder (KTM) e Marco Bezzecchi (VR46), che chiudono la top ten rispettivamente in ottava, nona e decima piazza.

YAMAHA E HONDA ANCORA LONTANE, ACOSTA ARRETRATO

Proseguono le difficoltà di Yamaha e Honda. Nel Day 2 dei test qatariori, i due costruttori giapponesi si confermano lontani dai primi della classe: il “migliore”, ancora una volta, è Fabio Quartararo, solamente quattordicesimo in 1:51.965; più arretrato il neo-compagno di squadra Alex Rins, sedicesimo in 1:52.103. Va peggio ai portacolori Honda: Johan Zarco (LCR), diciassettesimo, è il primo degli hondisti e precede il compagno Takaaki Nakagami e i due ufficiali Joan Mir e Luca Marini, rispettivamente diciannovesimo e ventesimo.

A sorpresa, fuori dalla top ten troviamo anche la GASGAS Tech3 di Pedro Acosta: dopo le ottime prestazioni nei test di Sepang, il rookie maravilla della MotoGP non si ripete e chiude la seconda giornata di Doha in quindicesima posizione in 1:52.046, a oltre un secondo da Bagnaia.

MOTOGP | TEST QATAR, DAY 2: LA CLASSIFICA DEI TEMPI

Test Qatar, Day 2: la classifica dei tempi

