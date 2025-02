WEC | Algarve Pro Racing e Manthey ricevono gli ultimi inviti per la 24h Le Mans

Il week-end appena concluso dell'Asian Le Mans Series ha consegnato l'invito per la prossima 24h Le Mans in LMP2 ed in GT3 a Algarve Pro Racing ed a Manthey. Le due compagini raggiungono quindi la griglia di partenza della competizione automobilistica più importante al mondo insieme ad altri nove protagonisti ed a tutte le auto che parteciperanno ad ogni appuntamento del FIA World Endurance Championship.

Algarve Pro Racing e Manthey ultimi invitati

Come ogni anno l'Asian Le Mans Series ha garantito un invito in classe LMP2 ed uno in classe GT3. La categoria asiatica di ACO ha il potere di assegnare questo bonus insieme all'European Le Mans Series (ELMS), l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC) ed il GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe).

Algarve Pro Racing e Manthey hanno battuto la concorrenza nel doppio round di Abu Dhabi al termine di una stagione più che mai combattuta. Michael Jensen/Valerio Rinicella/Malthe Jakobsen hanno ottenuto il titolo con tre acuti in sei prove, l'auto #25 si è imposta dopo un campionato semplicemente perfetto.

In GT, la Porsche 992 GT3 #10 di Manthey ha Antares Au/Klaus Bachler/Joel Sturm ha fatto la differenza ribaltando la graduatoria provvisoria solamente nell'ultimo decisivo atto ad Abu Dhabi imponendosi nei confronti della Porsche gemella #92 e la Mercedes AMG GT3 EVO #81 Winward Racing.

APR verso Le Mans - Credits: Algarve Pro Racing

3 Porsche 963 ancora in pista a Le Mans

Porsche Penske Motorsport ha vinto nell'IMSA WTSC lo scorso anno e quindi ha ricevuto l'invito per la 24h Le Mans 2025. Saranno quindi ancora almeno tre le 963 ufficiali in pista sul ‘Circuit della Sarthe’, una formula confermata dopo quanto avvenuto nel 2023 e nel 2024.

Il condizionale resta d'obbligo, ma anche Cadillac Racing potrebbe avere più di due vetture. Wayne Taylor Racing ha infatti richiesto di iscriversi alla classica francese oltre all'auto #31 Whelen Engineering che gareggia in IMSA WTSC, la domanda dovrà essere accettata da ACO.

Ricordiamo che nelle ultime due edizioni della 24h Le Mans entrambi i marchi citati hanno avuto più di due auto rappresentate. Lo spazio disponibile non è mai infinito a Le Mans, sicuramente l'uscita di Lamborghini ed Isotta Fraschini può aiutare.

In IMSA il bonus è arrivato anche per Nick Boulle ed Orey Fidani, rispettivamente vincitori nel 2024 del Trueman Award (LMP2) e Bob Akin Award (GTD Bronze). Il primo ha ottenuto il titolo con Inter Europol Competition, mentre il secondo si è imposto con la propria Corvette Z06 GT3.R gestita da AWA che ha primeggiato recentemente in GTD nella Rolex 24 at Daytona.

AF Corse extra in LMP2, Iron Lynx con…?

Alessio Rovera, Matthieu Vaxiviere e François Perrodo hanno vinto nel 2024 il pass per AF Corse imponendosi in LMP2 nell'European Le Mans Series all'interno della classe LMP2 PRO Am. La compagine italiana tenterà di ripetere il risultato di Le Mans ottenuto nel 2024, la squadra di Amato Ferrari resterà protagonista in Francia anche in GT e soprattutto in Hypercar.

Dal campionato continentale spiccano per la classe LMP2 anche AO by TF e RLR MSport, squadre che hanno saputo conquistare nell'ordine il trofeo LMP2 e la coppa riservata alla classe LMP3.

Parentesi finale per Iron Lynx che vinse nel 2024 il titolo ELMS in GT. La compagine italiana trionfò con una Lamborghini Huracan GT3 EVO2, ma ora si appresta per gareggiare con una Mercedes AMG GT3 EVO nel FIA World Endurance Championship.

Il cambio di auto ricordiamo che è consentito in quanto l'invito è assegnato al team e non alla macchina. Non è possibile, invece, modificare la propria classe di appartenenza: se ottengo il pass per la classe GT non posso convertirlo per la classe regina.

Sky Tempesta protagonista dopo il GTWC Europe 2024

Ultimo team, ma non meno importante, Sky Tempesta che ha primeggiato nel 2024 all'intero della classe Bronze del GT World Challenge Europe Powered by AWS. La compagine britannica ha strappato il titolo sul finale a Rutronik Racing imponendosi con una Ferrari 296 GT3.

Eddie Cheever III/Chris Froggatt/Jonathan Hui potrebbero riproporsi in pista con una Ferrari, ma anche in questo caso il condizionale resta d'obbligo fino a quanto non avremo l'entry list definitiva della 24 Heures du Mans.

Il recap degli inviti Le Mans 2025

European Le Mans Series

1° posto LMP2- invito in LMP2 per AO by TF

2° posto LMP2 – invito in LMP2 per Inter Europol Competition

1° posto LMP2 Pro-Am – invito in LMP2 per AF Corse

1° posto GTE – invito in GT3 per Iron Lynx

1° posto LMP3 – invito in LMP2 per RLR MSport

Asian Le Mans Series

1° posto LMP2 Pro-Am – invito in LMP2 per Algarve Pro Racing

1° posto in GT – invito in GT3 per Manthey

IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Invito a discrezione del campionato in Hypercar per Porsche Penske Motorsport

Bob Akin Award - GTD Bronze – invito in GT3 per Orey Fidani

Trueman Award – LMP2 – invito in LMP2 per Nick Boulle

GT World Challenge Europe Powered by AWS

1° posto Bronze Cup assoluto nel campionato Endurance + Sprint – invito in GT3 per Sky Tempesta Racing

Luca Pellegrini