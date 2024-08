F1 | McLaren conferma Andrea Stella come team principal

Il nuovo corso della McLaren è destinato a durare: Andrea Stella ha rinnovato con la scuderia di Woking per continuare nel suo ruolo di Team Principal nei prossimi anni. La riconferma dell'italiano era ampiamente pronosticata dopo che quest'ultimo aveva preso il team britannico dalle retrovie fino a farla diventare contendente regolare per le vittorie e il Mondiale Costruttori di Formula 1.

La storia di Stella con la McLaren inizia nel 2015 dopo gli anni passati alla Ferrari lavorando con Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso (che seguì nel suo trasferimento come ingegnere di pista). Nel luglio 2018, a seguito di una ristrutturazione interna, venne promosso a Performance Director e nel gennaio 2020 fu nominato Racing Director, rispondendo direttamente al precedente TP Andreas Seidl.

Dopo il suo trasferimento alla Sauber/Audi nel dicembre 2022, Andrea diventò il nuovo Team Principal della McLaren e, dopo un inizio burrascoso del Mondiale 2023, l'ingegnere italiano riuscì a trasformare la monoposto arancio papaya ed a condurre il team al secondo posto attuale della classifica costruttore con due vittorie, 18 podi e una Sprint vinta nell'anno e mezzo passato dalla sua nomina.

Con questo rinnovo, la McLaren conferma la sua stabilità per il suo futuro in F1 insieme a quella della sua line-up piloti composta da Lando Norris e Oscar Piastri. Di seguito le parole di Andrea Stella prese dal comunicato della scuderia di Woking:

È un privilegio fare parte della McLaren e sono onorato di poter continuare nel mio ruolo di Team Principal. Abbiamo fatto grandi passi in avanti dallo scorso anno e mezzo e abbiamo ancora molto lavoro da fare per lottare costantemente nella parte alta della griglia, il che rappresenta una sfida eccitante. Il successo arriva da un team che lavora in sinergia e io mi sto divertendo nel mio ruolo, il che mi ha permesso di sbloccare il talento individuale e di incoraggiare la gente a lavorare insieme per raggiungere i traguardi imposti dal team. I miei ringraziamenti vanno a Zak per la confidenza che ha in me come leader, alla mia leadership e ai miei colleghi del team per il loro continuo supporto. Sono eccitato per cosa riusciremo a fare insieme.

Grande soddisfazione anche per il CEO di McLaren Racing, Zak Brown:

Sono lieto di confermare che abbiamo esteso il contratto di Andrea come nostro Team Principal per i prossimi anni. La sua eccellente leadership, l'esperienza e il rispetto che tiene nel team e nella Formula 1 fanno si che non potevamo avere persona migliore per continuare ad inseguire la lotta verso le posizioni di vertice della griglia. Il suo impatto alla McLaren come Team Principal è stato profondo, non solo in termini di risultati in pista e nella traiettoria ascendente del team ma anche per lo sviluppo della nostra cultura e mindset. Con le estensioni pluriennali di Lando, Oscar e ora Andrea, possiamo continuare con confidenza la nostra avventura per diventare Campioni del Mondo. Siamo impazienti di vedere come andranno i prossimi anni sotto la leadership di Andrea.