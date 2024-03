Ducati Corse ha reso nota la stipula di un contratto biennale con il pilota spagnolo di Moto2 Fermín Aldeguer, che correrà su una Desmosedici GP nella stagione 2025 di MotoGP. Vengono così confermate le voci che già giravano da inizio anno: il finale da urlo nel 2023 trova conferma con il passaggio del #54 in top class.

Arrivata la conferma ufficiale dopo mesi di attesa

Dopo mesi di rumors all'interno del paddock che davano l'arrivo di Fermín Aldeguer in MotoGP già confermato addirittura per la stagione 2024, è ora arrivata la conferma ufficiale: un contratto per il pilota spagnolo valido per tutta la stagione 2025 e 2026, con inoltre la possibilità di estenderlo per ulteriori due anni. Si corona così il sogno del classe 2005, un pilota che non ha seguito il percorso canonico all'interno del Motomondiale. Il pilota di Murcia ha debuttato nel 2021 in MotoE con Aspar, concludendo il campionato in 9ª posizione ma facendo vedere dei lampi di talento anche in Moto2 come sostituto. Il 2021 è l'anno nel quale Aldeguer ha conquistato il titolo europeo di categoria in sella alla Speed Up del team Ciatti, di fatto dominando il campionato. La sua prima stagione completa di Moto2 si conclude nel 2022 e nel 2023, sempre all'interno del team SpeedUp, chiude l'anno con 2 terzi posti e 5 vittorie, di cui quattro conquistate in successione nelle ultime quattro gare, che lo portano a concludere terzo in campionato.

Le parole di Luigi Dall'Igna e Fermín Aldeguer

A seguito dell'annuncio sono arrivate anche le dichiarazioni da parte di Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse e da Fermín Aldeguer stesso.

Vorrei dare un caloroso benvenuto a Fermín nella famiglia Ducati e non vediamo l'ora di vederlo in sella alla nostra Desmosedici GP. Sono entusiasta di questo accordo perché Aldeguer è uno dei piloti più forti della nuova generazione della MotoGP. In questi anni abbiamo seguito la sua evoluzione, nell'ultima stagione ha mostrato una velocità incredibile. È un ragazzo molto giovane con il potenziale e le caratteristiche per fare bene e gli daremo tutto il supporto tecnico per farlo crescere.

Sono entusiasta di avere questa opportunità; grazie a Ducati realizzerò il sogno che inseguo fin da bambino. È arrivato il momento di fare il grande salto e competere con i migliori piloti del mondo e, per di più, lo farò con la migliore moto in griglia. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Ducati, in particolare a Gigi Dall'Igna, per la fiducia riposta in me fin dall'inizio dei nostri colloqui. Estendo i miei ringraziamenti a Luca Boscoscuro per tutto ciò che abbiamo condiviso e per ciò che ci aspetta quest'anno. Sono anche grato alla mia famiglia, al mio manager, Héctor Faubel, e a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito al mio viaggio qui. Ora che so cosa mi riserva il futuro, è tempo di concentrarmi esclusivamente su questa stagione, dove affronterò una sfida importante in Moto2. Darò il massimo per lasciare questa categoria a testa alta, puntando al miglior risultato possibile prima di intraprendere la nuova avventura in MotoGP.

Arriva la MotoGP, ma con chi?

L'ufficialità di Fermín Aldeguer in MotoGP dal 2025 in avanti è sicuramente una gran notizia, che potenzialmente smuove un mercato già in fermento con i soli Francesco Bagnaia e Brad Binder sicuri della propria sella. Nei mesi passati si è parlato di come Ducati volesse mettere il giovane iberico su una delle due Desmosedici del team Prima Pramac Racing. Questo aprirebbe due scenari: Franco Morbidelli agli sgoccioli della sua avventura nella classe regina oppure un Jorge Martín promosso nella squadra ufficiale o lontano da Borgo Panigale. Di VR46 se ne era già parlato a fine 2023, quando la sella è stata poi affidata a Fabio Di Giannantonio, ma la porta potrebbe essere aperta anche in Gresini Racing: che cosa farà Marc Márquez? Il #93 potrebbe addirittura optare per un altro costruttore.

