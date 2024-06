WEC | 24h Le Mans: Toyota si inchina nuovamente alla concorrenza

Toyota ha concluso al secondo posto la 24h Le Mans 2024 con l'equipaggio composto da Nick De Vries, José Maria Lopez e Kamui Kobayashi. Il prototipo #7 ha provato in ogni modo a recuperare sulla Ferrari #50, successivamente a segno con l'assodato tridente composto da Miguel Molina/Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen.

Toyota perde un nuovo duello contro Ferrari

I giapponesi hanno mostrato un ottimo ritmo ed una velocità incredibile sui lunghi dritti del tracciato di Le Mans restando con entrambe le auto in lotta per il successo almeno fino a due ore dalla conclusione.

Un contatto tra con la Ferrari #51 a Mulsanne ha rallentato la Toyota #8, mentre la gemella #7 ha perso dei secondi importanti alla chicane Dunlop dopo un testacoda da parte di Lopez.

I due errori hanno permesso alla Ferrari di recuperare terreno nel duello per la vittoria, gli italiani hanno meritatamente primeggiato dopo aver compiuto una difficile 24h in cui sono stati molteplici i colpi di scena da rimarcare.

Kamui Kobayashi, team principal e pilota di Toyota GR, ha affermato in una nota:

Ovviamente è stata una gara molto dura per noi. Avremmo potuto vincere ma abbiamo avuto qualche problema. Non sono state 24 ore tranquille per la vettura n. 7, ma l'intero team ha fatto un ottimo lavoro durante una settimana molto dura. È stata una gara fenomenale durata 24 ore, con tutti i produttori che lottavano senza sosta. Tutti vogliono vincere questa gara e noi eravamo molto vicini. Un risultato del genere ci rende desiderosi di tornare più forti l’anno prossimo e faremo del nostro meglio per riuscirci

#8 Toyota nella notte della 24h Le Mans - Credits: Toyota GR

Verso il Mondiale?

Toyota proverà ora a lottare per il Mondiale, un traguardo da raggiungere dopo la beffa di Le Mans. I nipponici hanno dominato la graduatoria del FIA WEC negli ultimi anni, il 2024 potrebbe però segnare un cambio di passo.

Ferrari e soprattutto Porsche sono davanti a Toyota, la Rossa è pronta per dare il massimo dopo il secondo trionfo a Le Mans. Attenzione in ogni caso anche ai tedeschi che con il Team Penske vantano per ora una presenza fissa sul podio in ben tre occasioni su quattro corse.

Da Le Mans - Luca Pellegrini