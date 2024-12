F1 | Max Verstappen diventa papà: la compagna Kelly Piquet è incinta

Le persone più attente ai gossip legati alla Formula 1 lo avevano intuito, ma ora è ufficiale: Max Verstappen diventerà papà. Il quattro volte campione del mondo e la sua compagna, Kelly Piquet, hanno annunciato la lieta notizia con un post congiunto su Instagram. "Mini Verstappen-Piquet in arrivo, non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo", hanno scritto, accompagnando l’annuncio con una foto piena di emozione.

La famiglia Verstappen-Piquet si allarga

L’annuncio arriva in un momento cruciale della stagione di Formula 1, dopo settimane intense che hanno visto Verstappen impegnato non solo in pista ma anche in alcune polemiche con colleghi, tra cui George Russell. Ora, però, la lieta notizia offre un punto di equilibrio e serenità per affrontare il finale della stagione con un sorriso.

Max Verstappen e Kelly Piquet, insieme da diversi anni, condividono un legame profondo che va oltre il glamour della Formula 1. Kelly è già mamma della piccola Penelope, nata dalla sua precedente relazione con Daniil Kvyat, anch'egli ex pilota di F1.

Un messaggio per tutte le donne

Kelly Piquet ha voluto approfittare di questo momento felice per rivolgere un pensiero speciale a tutte le donne che affrontano difficoltà legate alla maternità. Attraverso i social, ha espresso solidarietà e comprensione per chi non può vivere la stessa gioia, ricordando l’importanza di supportare chiunque stia affrontando un percorso complicato.

Crediti foto: storia instagram Kelly Piquet

Dinastie della Formula 1: un futuro segnato dalla velocità

La notizia dell’arrivo di un nuovo membro della famiglia Verstappen-Piquet assume un significato speciale, considerando il peso delle rispettive genealogie nella storia della Formula 1. Nelson Piquet, tre volte campione del mondo, e Jos Verstappen, ex pilota e mentore di Max, hanno lasciato (soprattutto il primo) un segno indelebile in questo sport. Ora, il nuovo arrivo in famiglia erediterà un patrimonio genetico e culturale che lo legherà indissolubilmente alle corse.

Con sette titoli mondiali nel palmarès familiare (tre di Nelson e quattro di Max), il baby-Verstappen porta con sé…grandi aspettative. Per Jos Verstappen e l’ex moglie Sophie Kumpen, genitori di Max, si tratta del quarto nipote. La sorella di Max, Victoria Verstappen, ha infatti già tre figli, e questo nuovo arrivo rappresenta un’ulteriore ragione di festa per il clan familiare.

Anna Botton