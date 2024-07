WorldSBK | Most, Gara 1: Razgatlioglu trionfa ancora, Petrucci e Iannone sul podio

Nella prima gara del weekend a Most del Mondiale Superbike, è andato in scena l'ormai ennesimo dominio del binomio formato da Toprak Razgatlioglu e BMW. Il podio si tinge di tricolore grazie a Danilo Petrucci e Andrea Iannone, mentre Alvaro Bautista chiude quarto e al sesto posto Niccolò Bulega.

Ottava vittoria consecutiva per Razgatlioglu

Dopo la straordinaria pole position della mattina, con oltre mezzo secondo di vantaggio sugli inseguitori, sicuramente Toprak era il favorito per la vittoria. E così è stato: con una partenza a fionda si è reso inattaccabile, scappando ed andando a vincere con 7 secondi di vantaggio. Una superiorità devastante, frutto di un connubio moto-pilota davvero straordinario. Anche perché la seconda BMW è stata quella di Garrett Gerloff in ottava posizione, davanti a Michael van der Mark in nona. Solo quindicesimo invece Scott Redding. Il che fa capire quanto Razgatlioglu faccia la differenza in sella.

Tanti sorpassi dalla seconda posizione in giù

In seconda posizione termina Danilo Petrucci, che si difende egregiamente da un ottimo Andrea Iannone, che per la prima volta correva a Most. Segue staccato Alvaro Bautista, un po' in difficoltà nelle prime fasi della gara ma poi autore di un finale in crescendo. Poi Remy Gardner e Niccolò Bulega, che ha fatto un po' la gara del gambero dopo una super partenza. Da segnalare la caduta di Alex Lowes, che era proprio dietro a Bulega a pochi giri dal termine.

Termina settimo Andrea Locatelli, seguito come detto dalle BMW di Gerloff e van der Mark. Decimo posto per Jonathan Rea, da cui ci si aspettava di più dopo il buon weekend a Donington. Poi due Ducati indipendenti: quella di Michael Ruben Rinaldi, calato man mano che procedeva la corsa, e Sam Lowes. A punti Dominique Aegerter, Xavi Vierge e Scott Redding. Fuori dai punti e in sedicesima posizione Axel Bassani, ancora alle prese con un complesso adattamento alla Kawasaki.

Appuntamento a domani per la Superbike con la Superpole Race che scatterà alle 11:00 e Gara 2 alle 14:00. Riuscirà Razgatlioglu ad ottenere la terza tripletta consecutiva o qualcuno riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote?

Francesco Sauta