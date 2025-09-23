Formula X | Ritorno vincente per Valsecchi a Vallelunga davanti a oltre 11mila spettatori

Un weekend da ricordare quello appena andato in scena all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, dove il penultimo round stagionale del FX Racing Weekend ha registrato numeri da record: oltre 11mila spettatori presenti, dieci categorie al via e più di 190 piloti complessivamente in pista. Tre giornate di motori, adrenalina e passione che hanno esaltato il pubblico presente e gli appassionati collegati da casa, con oltre sedici ore di diretta streaming trasmesse sui canali ufficiali del campionato e su LiveGP.it.

Una festa di pubblico e spettacolo

Non solo gare, ma anche grande coinvolgimento per i tifosi: la Grid Walk con sessione autografi di domenica ha richiamato tantissimi fans direttamente in griglia di partenza, mentre il paddock è stato animato da attività di intrattenimento e dj set. Un vero e proprio bagno di folla che ha confermato la formula vincente del format FX Racing Weekend.

I protagonisti in pista

Sul fronte sportivo, il weekend di Vallelunga ha confermato l’altissimo livello di spettacolo che da sempre caratterizza la serie.

Supersport GT: riflettori puntati sul ritorno in pista di Davide Valsecchi, che al volante della Vortex E2.0 ha centrato il successo in gara-2, dopo uno stop forzato nella prima manche. Successi anche per Matteo Pollini (gara-1) e podio per il team DL Racing, protagonista con Danny Santi.

X-GT4 Italy: l’equipaggio Kastelic-Tocci ha consolidato la leadership grazie a una vittoria in gara-1 e un secondo posto in gara-2. Andrea Frizza ha invece firmato il successo nella GT Cup con la Ligier JS2 R.

FX Pro Series: Salvatore Liotti ha trionfato in gara-1 confermandosi leader assoluto, mentre gara-2 ha visto il successo di Claudio Tempesti dopo una manche condizionata da numerose penalità.

Trofeo Predator’s: colpo di scena per Gioele Pollini, fermato da un problema tecnico in gara-1 ma capace di una rimonta incredibile in gara-2, chiusa con un successo che gli consente di mantenere la vetta della classifica.

Lotus Cup Italia: vittorie per Massimo Abbati e Giuseppe De Virgilio, con Alberto Naska tra i protagonisti della lotta al vertice.

La Grid Walk a Vallelunga

Legends Cars Italia: show con oltre 35 vetture al via, successi per Alessandro Bollini (gara-1 e gara-2) e Alberto Naska (gara-3).

ATCC e Turismo: doppietta di Daniele Pasquali nella Mini Challenge, mentre nella One Cup Series è stato Alessandro Palazzo a centrare la doppietta davanti ad Angilello e Sciacca, con Carpenzano sul secondo gradino del podio in gara-2.

FX1/FX2: Giuseppe Marinaro ha firmato una tripletta nella FX1 con la sua Dallara F310, mentre in FX2 dominio di Vito Di Bello autore di tre successi.

TCR European Endurance: vittoria per l’equipaggio Scalvini-Tavano su Cupra Leon Competición, con Damante-Maccari al successo nella DSG.

Verso il gran finale di Misano

Con la tappa di Vallelunga cala il sipario sul penultimo round stagionale, che ha confermato la spettacolarità e il successo del format FX. Tutto è ora pronto per il gran finale in programma a Misano dal 14 al 16 Novembre, dove saranno assegnati tutti i titoli, con il doppio punteggio che promette scintille e colpi di scena.

Luca Panizzi, CEO di ESTC Promotion, ha commentato: “Abbiamo vissuto un weekend memorabile, reso speciale dalla presenza di un pubblico straordinario che ci ripaga di tutto il lavoro fatto finora. Ora lo sguardo è già rivolto a Misano per chiudere la stagione con un altro evento imperdibile.”