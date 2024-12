Monza Rally Show | Gryazin al top dopo il sabato, 2° Crugnola

Nikolay Gryazin detta il passo al termine della seconda giornata d'azione del Monza Rally Show 2024. Il pilota di Movisport Skoda conduce la graduatoria assoluta dopo sette delle nove speciali in programma, domani la SS8 e la SS9 oltre all'attesissimo Master Show.

Crugnola perde terreno nella prima Grand Prix. Pajari non sbaglia

La mattinata del day-2 nel noto impianto lombardo è stata caratterizzata da un piccolo problema accusato da Andrea Crugnola (F.P.F. Sport Citroen C3) nel corso della ‘Gran Prix 1’ di 33 chilometri.

Il campione italiano, indiscusso padrone della scena nella SS1, SS2 ed SS3, ha perso terreno nei confronti della concorrenza in occasione del primo passaggio sul percorso più lungo del Monza Rally Show,

Crugnola ha ceduto, dopo la SS4, il primato a Boštjan Avbelj (MS Munaretto Skoda Fabia RS), quest'ultimo è stato sorpassato dopo la seconda ‘Gran Prix’ da Sami Pajari (Delta Rally Toyota GR Yaris). Il campione del mondo della classe Rally2 ha fatto la differenza nella SS5 regolando per soli 2 decimi Crugnola ed 1 secondo e tre decimi Nikolay Gryazin (Delta Rally Toyota GR Yaris).

Pajari si è quindi collocato in vetta alla classifica assoluta del Rally Monza dopo le due importantissime Gran Prix. Il finnico si è collocato con un margine di +6.9 su Nikolay Gryazin e +7.8 su Hayden Paddon (BRC Racing Team Hyundai i20 N).

Crugnola rimonta nel pomeriggio, ma Gryazin è leader

Crugnola ha iniziato una progressiva rimonta nel pomeriggio, caratterizzato dall'arrivo della pioggia e della disputa dei due passaggi denominati ‘Parabolica’.

L'italiano, dopo essersi portato a +4.3 da Pajari imponendosi nella SS6, ha provato a ripetersi nella SS7, disputata in notturna con una pioggia sempre più importante.

La ‘Parabolica 2’ ha cambiato le carte in tavola premiando Nikolay Gryazin (Movisport Skoda Fabia RS). Il lituano ha fatto la differenza vincendo la speciale e diventando il nuovo leader provvisorio con 5.9 secondi su Crugnola.

Paddon e Pajari si sono inseriti in terza e quarta piazza, rispettivamente a +7.6 ed a +28.7 dall leader. Il finnico è stato tradito dal maltempo, il #1 dello schieramento ha ceduto in oltre 20 secondi in circa 10km.

Domani le ultime due speciali ed il Master Show

Domani le ultime due speciali che concluderanno il Monza Rally Show 2024. Ci sarà da divertirsi con la disputa delle decisive prove che eleggeranno il vincitore della manifestazione prima della sfida sul rettilineo di partenza ed arrivo in cui ci saranno anche le Rally1.

Presente tra gli altri anche il campione del mondo 2024 Thierry Neuville, pronto per la prima apparizione dopo aver ottenuto in Giappone il primo titolo in carriera.

Luca Pellegrini - da Monza