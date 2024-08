WRC | Calendario 2025: tante novità con Spagna, Paraguay ed Arabia Saudita

Aumenta a quattordici round il calendario del FIA World Rally Championship 2025 con l'inserimento della Spagna, del Paraguay e dell'Arabia Saudita. La serie si prepara per delle nuove sfide con un lunghissimo programma che si articolerà da gennaio a novembre.

Si allunga il programma del FIA WRC in vista della prossima stagione con l'esordio delle Canarie (Spagna), Paraguay e Rally Arabia Saudita. Il primo sarà su asfalto e segnerà il ritorno del Mondiale sulle strade iberiche, mentre le altre due prove sono presenti sullo sterrato.

Confermate, invece, tutte le altre tappe ad eccezione del Rally Lettonia che cede nuovamente il passo al Rally Estonia nel cuore dell'estate prima della tradizionale tappa durante il Rally Finlandia.

L'Italia resta protagonista con il Rally Sardegna, round sterrato presente a giugno tra il Rally Portogallo e Rally Grecia. La sfida nell'Acropoli sarà anticipata rispetto al solito, nel 2024 l'appuntamento è infatti previsto per settembre.

Il direttore generale del promotore del WRC Jona Siebel ha riportato in una nota:

Questo è un calendario estremamente emozionante che fonde perfettamente i nostri rally tradizionali con tre nuove entusiasmanti sfide, due delle quali sono fuori dall'Europa. Dal ghiaccio delle Alpi francesi, alla polvere accecante in Kenya e Sardegna passando per i deserti in Arabia Saudita, la varietà che stiamo offrendo nel 2025 è senza pari.