IndyCar | Test Sebring: uno-due Penske con Power davanti a Newgarden

La due giorni di test della NTT IndyCar Series sul circuito di Sebring ha visto grande protagonista il team Penske con Will Power in cima alla lista dei tempi, seguito dal compagno di squadra Josef Newgarden. Nonostante non tutti i protagonisti in pista si siano concentrati sul giro secco, i distacchi minimi registrati in classifica fanno prevedere una stagione 2025 tiratissima e molto incerta.

POWER AL TOP

Come detto, al termine della due giorni di Sebring, a conquistare la platonica prima posizione è stato Will Power. L'australiano, reduce dal 4° posto finale dello scorso anno, è stato il più veloce in assoluto nella seconda giornata facendo registrare il crono di 52,2549 secondi e migliorando, seppur di poco, il tempo stabilito da Pato O'Ward nella sessione di lunedì. Alle spalle del #12 ha ben figurato anche il compagno di squadra Josef Newgarden (52,3191) che, come Power, ha ottenuto la sua migliore prestazione nella mattinata di Sebring, anche grazie alle temperature più fresche del tracciato che hanno permesso di siglare ben sette tempi veloci tra le prime dieci posizioni.

BENE O'WARD, 7° PALOU

Chi, invece, non si è migliorato rispetto al lunedì è stato Pato O'Ward che, comunque, si è issato al terzo posto della classifica combinata imemdiatamente alle spalle del duo Penske. Ottima anche la prestazione di Marcus Armstrong, che sostituiva il febbricitante Rosenqvist assente nella prima giornata, quarto assoluto davanti ad un pimpante Colton Herta e a Nolan Siegel, 6° con il crono 52.4405. Solo 7° il tre volte Campione della serie Alex Palou, seguito dalla prima delle due Prema, quella di Callum Ilott, e da Felix Rosenqvist e Conor Daly che hanno chiuso la top 10.

PROBLEMI PER DIXON

Due giorni piuttosto travagliata, invece, per Scott Dixon. Il neozelandese, autore di soli due giri nella giornata di lunedì a causa di un problema meccanico, nella mattinata di martedì è finito a muro in curva a circa 15 minuti dall'inizio della sessione riportando lievi danni al posteriore della vettura e chiudendo solamente 13° nella lista dei tempi.

La classifica combinata dei test di Sebring

Chiusa la due giorni di Sebring, per la NTT IndyCar Series è già tempo di pensare alla stagione 2025 praticamente alle porte, con i vari team che si ritroveranno tra dieci giorni a St. Petersburgh per il primo round stagionale.

Vincenzo Buonpane