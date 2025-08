MotoGP | Le pagelle di metà stagione, LCR: tutto sulle spalle di Johann Zarco

La stagione 2025 di MotoGP per il team Honda LCR si è rivelata essere fino a questo momento a due facce: se da una parte Johann Zarco ha portato a casa una vittoria storica a Le Mans e accumula punti gara dopo gara, dall’altra il rookie Somkiat Chantra sta facendo molta più fatica ad adattarsi.

Honda LCR tenuta a galla da Zarco: voto 6,5

Considerate le prestazioni del team ufficiale Honda, non era difficile aspettarsi che anche la squadra di Lucio Cecchinello avrebbe trovato difficoltà nel corso della prima parte del 2025, sebbene ci siano le dovute differenze da sottolineare. Il team Honda LCR è stato in qualche modo la sorpresa dell’inizio della stagione, con il bottino di punti già conquistato da Zarco in Thailandia e in Argentina, e ha continuato a stupire con il passare delle gare, arrivando persino a bissare la vittoria in occasione del Gran Premio di casa di Zarco a Le Mans. Se da una parte la squadra di Cecchinello sembrerebbe essersi aggiudicata il titolo di outsider da tenere d’occhio in caso di condizioni di gara imprevedibili, dall’altra il team si trova in terzultima posizione nella classifica delle squadre, con 110 punti. La causa di ciò è rintracciabile nella disparità di prestazioni tra Zarco – ormai punta di LCR – e Somkiat Chantra, che sebbene sia al suo primo all’interno della Classe Regina, sembrerebbe non aver ancora trovato la quadra giusta per essere competitivo nel centro gruppo.

Johann Zarco macchina da punti (e podi): voto 8

Dopo un 2024 più complicato, fino a questo momento Johann Zarco è stato senza dubbio la lanterna che ha illuminato la via al team LCR e che gli ha permesso di staccarsi dal fondo della classifica, togliendosi anche soddisfazioni importanti. Ciò che sicuramente rimarrà negli annali della storia della squadra è la vittoria del francese davanti al pubblico di casa a Le Mans, successo che mancava dal primo posto di Alex Rins ad Austin nel 2023. Il pilota portabandiera francese in questa prima parte di stagione ha fatto ben più che conquistare qualche punto sporadico, ma è stato costante nei risultati, riuscendo ad accumulare da solo 109 dei 110 punti totali della squadra. Gran parte di questo bottino è ovviamente composto dalla vittoria in Francia, ma anche dal trofeo del secondo posto ottenuto in occasione della gara a Silverstone, dove partendo dalla nona posizione in griglia e grazie anche alla ripartenza dopo la bandiera rossa è riuscito a salire sul podio. Risultati di spessore, che rendono la permanenza di Zarco in MotoGP anche per il 2026 sempre più probabile.

Un inizio in salita per Somkiat Chantra: voto 5

Storia completamente diversa invece per l’altra metà del box LCR: in penultima posizione in classifica piloti (davanti solo al test rider Aleix Espargaro) si trova infatti Somkiat Chantra, a quota 1 punto portato a casa nelle prime 12 gare della stagione 2025. Il pilota thailandese sembrerebbe non essere riuscito a porsi allo stesso livello dei suoi colleghi rookie nel corso della sua prima stagione intera in MotoGP: il debuttante più vicino a lui è Ai Ogura, che si trova attualmente in sedicesima posizione in campionato e a quota 51 punti, tenendo sempre a mente le differenze tra la moto del team LCR e quella di Ogura del team Trackhouse Aprilia. In una prima parte di stagione costellata da piazzamenti ben al di fuori della zona punti e da un ritiro in Francia, l’unico piccolo exploit che il pilota thailandese ha fatto vedere è stato in occasione della gara di Assen, dove ha concluso in quindicesima posizione. Prestazioni che sfiorano a malapena la sufficienza, soprattutto se si considerano gli altri rookies presenti quest’anno sulla griglia.

