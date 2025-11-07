MotoGP | GP Portogallo, FP1: Márquez primo davanti a Bezzecchi e Miller

Ha ufficialmente inizio il penultimo weekend della stagione 2025 di MotoGP, con il turno di Prove Libere 1 in Portogallo. Sulla pista di Portimão a prendersi la prima posizione è Alex Márquez, con Marco Bezzecchi in seconda e Jack Miller in terza.

Márquez davanti a tutti, secondo posto per Bezzecchi

Nella prima sessione di prove sulla pista portoghese, a dettare il passo sul resto della griglia è stato Alex Márquez. Il pilota spagnolo ha infatti concluso il turno in prima posizione, forte del suo giro migliore registrato in 1:39.145. Inizio di weekend su una nota positiva quindi per il numero #73, che ora punterà a mantenere la prestazione costante anche nei giorni a venire. Direttamente dietro di lui in classifica arriva poi Marco Bezzecchi, che al termine dei 45 minuti di sessione si è ritrovato in seconda piazza. Ottimo turno per lui ed anche per Jack Miller, che si è preso la terza posizione in questo primo assaggio della pista portoghese. Chi chiude la mattinata di venerdì in quarta piazza è invece Johann Zarco, che è riuscito a portare la sua Honda nella parte alta della classifica. Lo accompagnano Pol Espargaro e Franco Morbidelli, che hanno terminato in quinta e sesta posizione, iniziando il fine settimana con un buono spunto. Il settimo posto è invece affare di Luca Marini, che con questo piazzamento si pone davanti a Joan Mir, che si è quindi preso l’ottava piazzola. Tra gli ultimi piloti che occupano le posizioni della Top 10 si trova in primo luogo Pedro Acosta, che ha chiuso la sessione in nona posizione. Dietro di lui al decimo posto arriva invece Fermin Aldeguer, che nel corso della mattinata non è riuscito ad estrarre le prestazioni desiderate dalla sua moto.

Undicesima posizione per Quartararo, le Ducati nella parte bassa della classifica

In questo primo turno di Prove Libere la posizione in classifica non è stata dalla parte di Fabio Quartararo, che ha terminato all’undicesimo posto e che ora spera di rifarsi nel pomeriggio. Alle sue spalle si piazza poi Fabio Di Giannantonio, dodicesimo allo scadere del tempo e seguito a stretto giro da Ai Ogura, che invece arriva tredicesimo. Turno decisamente complicato invece in casa Ducati Lenovo: il weekend per la casa italiana non è iniziato nel migliore dei modi, con Francesco Bagnaia che ha chiuso solamente in diciassettesima piazza. Meglio invece il risultato del debuttante Nicolò Bulega - in pista per sostituire Marc Márquez -, che ha terminato in quattordicesima posizione, davanti a Brad Binder e Alex Rins.

MotoGP | GP Portogallo: i risultati delle FP1

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

