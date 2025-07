WorldSBK | Donington Park, Superpole: Razgatlıoğlu beffa Bulega sul giro secco

Le apparenti difficoltà nel venerdì sono presto state zittite da Toprak Razgatlıoğlu. Il turco di BMW fa segnare 1:24.827 e conquista la terza Superpole del 2025, la sua ultima a Donington Park nel WorldSBK. Seconda posizione per Nicolò Bulega, seguito a ruota da Alex Lowes su Bimota.

È ancora Toprak vs. Bulega: Lowes è vicino

Non si passa nel giardino di casa di Toprak Razgatlıoğlu: il pilota turco apparecchia il sorpasso in classifica su Nicolò Bulega prendendosi la partenza al palo nel Regno Unito. Solo 119 millesimi dividono i contendenti al titolo, ma i due sono in buona compagnia. Alex Lowes porta Bimota in prima fila così come Axel Bassani a Misano. L'inglese è a soli 147 millesimi dalla vetta, vicinissimo ai primi due che sembravano imprendibili fino allo scorso round. Lowes sul passo non sembra essere così vicino ai primi due, ma sicuramente potrà tentare di stare con i primi due. Il #22 ha conquistato il primo podio della storia di Bimota nella Superpole Race di Misano e, davanti ai suoi tifosi, può e vuole ripetere l'impresa.

Arriva la carica inglese: Rea è 4°

Il Regno Unito si fa sentire a gran voce a Donington Park. Jonathan Rea, che ha conquistato proprio su questo tracciato l'unico podio della sua sciagurata avventura in Yamaha, partirà dalla 4ª casella omaggiando il compianto Joey Dunlop. Dietro di lui è Sam Lowes sull'ambita Ducati del team Marc VDS, fresco di rinnovo per i prossimi due anni. I due, però, pagano oltre 4 e 5 decimi dalla vetta, rimanendo più lontani rispetto ad Alex Lowes. Chiude la seconda fila Andrea Locatelli, per la prima volta nel 2025 battuto dal compagno di squadra sul giro secco.

Terza fila aperta dal debuttante Ryan Vickers, che ha trovato nell'aria di casa man forte. L'inglese sarà accompagnato dalle due Ducati del Barni Spark Racing Team di Yari Montella e Danilo Petrucci, con il campano che ha avuto la meglio sull'esperto compagno di box per 12 millesimi. Solo decima posizione per Álvaro Bautista, ormai separato in casa nel team Aruba.it Racing - Ducati, che paga 761 millesimi dalla vetta. Lontani gli altri italiani, con Andrea Iannone 14°, Axel Bassani 18° e Michael Rinaldi 21°.

WorldSBK | Donington Park: i risultati della Superpole

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | BMW: quale futuro nel 2026?