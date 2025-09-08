NASCAR | Gateway: Toyota domina e vince con Hamlin

Denny Hamlin raggiunge il compagno di squadra Chase Briscoe al Round of 12 dei NASCAR Playoffs 2025 dominando la scena al World Wide Technology Raceway. Joe Gibbs Racing e Toyota trionfano controllando a lungo l'evento senza particolari problemi.

Toyota all'attacco a Gateway

Dopo la pole con Hamlin, Toyota ha vinto la Stage 1 e la Stage 2, rispettivamente con Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing #19) e Bubba Wallace (23XI Racing #23), ha controllato anche il finale riuscendo ad amministrare la scena nel finale, segnato dall'assenza di bandiere gialle.

Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha colto un pass per il prossimo round dei Playoffs precedendo Briscoe, Chase Briscoe (NAPA Auto Parts Chevrolet #9), Ryan Blaney (Menards/Pennzoil Ford #12) e Joey Logano (Hunt Brothers Pizza Ford #22).

Pochi i colpi di scena ad eccezione di una bella rimonta di Blaney dopo un testacoda e soprattutto un testacoda per Josh Berry (Ford #21) in seguito ad un contatto con Chase Elliott.

Difficoltà anche per Shane van Gisbergen (Chevrolet #88), obbligato a ben figurare settimana prossima a Bristol per sperare di restare in contesa per il titolo nelle prossime settimane.

NASCAR: Elimination Race in arrivo

Settimana prossima, come da tradizione presso il Bristol Motor Speedway, si terrà la prima Elimination Race dei Playoffs. 500 giri sono previsti nel ‘Colosseo della NASCAR', prova da non perdere in cui storicamente non sono mancati i colpi di scena.

Austin Dllon (Chevrolet #3), Shane Van Gisbergen, Alex Bowman (Chevrolet #48) e Berry sono virtualmente out dalla contesa per il Round of 12: rispettivamente a -11, -15, -35 e -45 punti.

Parallelamente invece sono ad un passo dall'accesso automatico anche prima dell'arrivo in quel di Bristol la Chevrolet #5 di Kyle Larson e la Camry #23 di Bubba Wallace. Tutti gli altri sono a tutti gli effetti a rischio eliminazione.

Luca Pellegrini