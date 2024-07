Formula E | Vandoorne e Hughes passano a Maserati per la Season 11

Si rivoluziona la line-up Maserati MSG Racing per la prossima stagione del Mondiale di Formula E. Fuori Maximilian Gunther e Jehan Daruvala, dentro Stoffel Vandoorne da DS Penske e Jake Hughes da Neom McLaren per riscattare il team italo-monegasco dopo una Season 10 di alti e bassi.

Pesa molto la partenza di Gunther, col pilota tedesco di Oberstdorf che si era unito alla Maserati nel 2022 e aveva portato la casa del Tridente alla vittoria nel secondo ePrix di Giacarta del 2023 e nell’ePrix di Tokyo di quest’anno. A tali successi si sono sommati anche due pole position, 4 podi e un settimo posto come miglior piazzamento nella classifica piloti della Season 9 (2022/23). Per l’indiano Daruvala, invece, il rapporto si interrompe dopo un anno di debutto molto difficile, con soli due arrivi a punti e un 7° posto a Berlino come miglior risultato.

Vandoorne: “Onore essere associato a Maserati”; Hughes: “I successi parlano per loro”

Al loro posto arrivano Vandoorne e Hughes per comporre una coppia di piloti molto interessante: il belga Campione del Mondo nella Season 8 con Mercedes porta con sé un bagaglio con tanta esperienza nella serie elettrica: per lui 6 stagioni tra HWA, Mercedes e DS e un palmares di un titolo piloti, 3 vittorie, 8 pole position e 16 podi per provare a guidare la riscossa Maserati nella prossima stagione.

Sul comunicato stampa di Maserati MSG Racing troviamo le prime parole di Stoffel come nuovo pilota del Tridente:

Sono veramente felice di unirmi alla Maserati MSG Racing dalla prossima stagione e sono orgoglioso di venire associato ad un nome iconico nel motorsport come quello di Maserati. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare per il team. Seppur non abbia lavorato direttamente con loro, conosco molto bene questa squadra sin dal periodo in DS Penske ma anche in Mercedes quando avevamo condiviso il nostro powertrain con la Venturi. Sono un gruppo di grandi persone, molto talentuose e determinate e sono impaziente di lavorare insieme a loro. Speriamo di raccogliere tanti successi e di lottare insieme per vittorie e campionati.

A completare la line-up c’è il britannico che, nonostante i suoi 30 anni, è ancora giovane nella categoria. In queste sue prime due stagioni ha fatto vedere un grande potenziale soprattutto in termini di velocità pura, anche se non sempre è riuscito a convertire ciò in un risultato in gara. Per lui 4 pole position, un solo podio (il 2° posto a Shanghai di quest’anno) e un 15° posto in classifica piloti che vorrà migliorare sotto l’insegna del Tridente.

Per Hughes sarà anche un ritorno al passato in quanto ha lavorato con il team come riserva nella Season 7 quando fu ancora Venturi. Di seguito le parole di un Jake entusiasta di cominciare:

Sono al settimo cielo di essermi unito a Maserati. Il successo che questa squadra ha avuto come team fondatore della Formula E parla per se stesso. A livello personale, ho lavorato con questo team quindi li conosco bene e non vedo l’ora di tornare con loro. So che questa stagione si è appena conclusa ma io sono impaziente di cominciare a lavorare con gli ingegneri nel simulatore del loro QG a Monaco e di iniziare la nostra preparazione per la Season 11. Questo segna l’inizio di un nuovo eccitante capitolo della mia carriera e so che il meglio deve ancora arrivare.

Giovanni Tommaso Sgro: “I risultati di Max rimarranno impressi nella storia di Maserati”

Grande soddisfazione per il team principal di Maserati MSG Racing José M Aznar, che potrà contare su una coppia dal giusto mix di esperienza e talento per portare la squadra a lottare per posizioni più ambiziose:

Con l’introduzione delle monoposto GEN3 EVO, la Season 11 rappresenta una nuova era per la Formula E e noi siamo lieti di dare il benvenuto a Stoffel e Jake per la prossima stagione. Stoffel è indubbiamente uno dei piloti migliori della griglia e la sua velocità ed esperienza saranno critici nella nostra crescita e sviluppo futuri. Jake invece ci ha impressionato quando era pilota di riserva nella Season 7 e non ha smesso di farlo da quando ha fatto il debutto con la McLaren. Sarà bello riaverlo con noi e, accoppiandolo con Stoffel, metteremo giù le fondamenta per costruire una grande stagione e combattere verso la parte alta della griglia: un qualcosa che noi siamo confidenti di riuscire a fare.

Credits: Maserati MSG Racing / X.com

Anche Giovanni Tommaso Sgro, responsabile di Maserati Corse, esprime felicità per gli annunci di Vandoorne e Hughes e, allo stesso tempo, ringrazia Gunther e Daruvala per il loro contributo:

Siamo felici di accogliere Stoffel e Jake nella grande famiglia della Maserati Formula E. La notizia dei loro arrivi porterà indubbiamente nuove energie a tutto il team, a cui sono sicuro che non vedrà l’ora di tornare in pista dopo l’estate per prepararsi alla nuova sfida. Parlando a nome di Maserati della fine di questa intensa Season 10, inoltre, voglio ringraziare Maximilian e Jehan per la loro incredibile passione e l’impegno verso questo team. In questi due anni Max ha creato alcuni dei momenti più significanti della storia moderna di Maserati. Con la vittoria a Giacarta lo scorso anno è diventato il primo pilota dopo Juan Manuel Fangio a vincere con una monoposto Maserati. Poi ha vinto anche a Tokyo e in questi due anni ha conquistato il podio a Roma e Misano… queste memorie rimarranno per sempre impresse nella storia di questo brand e siamo veramente orgogliosi di questi risultati.

Andrea Mattavelli