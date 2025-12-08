F1 | GP Abu Dhabi, le pagelle ai protagonisti

Max Verstappen chiude la stagione nel modo che conosce meglio: vincendo. L’olandese domina a Yas Marina davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e del neo-campione del mondo Lando Norris, che amministra senza rischi e si gode la serata più importante della sua carriera. Ferrari in chiaroscuro: Charles Leclerc è quarto dopo una gara solida, mentre Lewis Hamilton si deve accontentare della P8. Ma ora scopriamo i voti di tutti i protagonisti del GP Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025.

Max Verstappen 10. Prestazione devastante. Parte, impone il ritmo, sparisce. Una gara da cannibale, una di quelle in cui sembra correre da solo. Prova fino alla fine a conquistare il suo quinto titolo, ma deve abdicare a testa altissima.

Oscar Piastri 8. Secondo con solidità, senza sbavare. Tiene un ritmo costante, non cede mentalmente, non perde contatto. Chiude la stagione con qualche certezza in più in vista del 2026.

Lando Norris 9. Terzo posto che vale un Mondiale. Guida da ragioniere perfetto, senza rischiare nulla, senza farsi trascinare dall’emozione. Serata di maturità e testa: da vero campione.

Charles Leclerc 7. Gara concreta e pulita. Tiene il ritmo dei migliori per buona parte della corsa, senza però trovare mai quel guizzo che gli serve per andare oltre. La speranza, l'ennesima ormai per lui, è che il prossimo sia l'anno buono.

George Russell 6. Buon passo ad inizio gara, poi la Mercedes si sfalda e lui con lei. Fa il possibile, ma la top-5 è il massimo ottenibile.

Fernando Alonso 6. Corre con esperienza, gestisce tutto alla perfezione, evita errori e porta la Aston Martin dove può. Mezzo limitato, pilota lucido. Onesto.

Esteban Ocon 7. Una delle sue migliori gare dell’anno. Solido, aggressivo quando serve, intelligente nei duelli. Porta la Haas a punti con merito. Prestazione “alla Ocon”: sporca, ma efficace.

Lewis Hamilton 6. Non brillante, non tragico. Una gara in cui resta sempre a galleggiare senza mai avere il guizzo per andare a caccia dei primi. Porta punti alla Ferrari, rimontando praticamente dal fondo, ed è l'unica nota lieta della serata.

Oliver Bearman 7. Maturo, pulito, concreto. Tiene il ritmo dei big davanti, non sbaglia niente e chiude in top 10 con un controllo che non sembra da rookie. Impressiona per serenità e costanza.

Lance Stroll 5,5. Risultato dignitoso, prestazione meno. Non incide, non alza il livello, resta nel limbo. La top 10 lo salva nei numeri, non nella sostanza.

Gabriel Bortoleto 6. Gara ordinata, qualche bel sorpasso e una gestione gomme sorprendentemente buona. Il brasiliano cresce e si vede. Ancora acerbo, ma concreto.

Nico Hülkenberg 6. Solido come sempre. Non fa errori, non fa pazzie, ma porta la Sauber al traguardo con precisione.

Carlos Sainz 5.5. Gara complicata. Non trova mai ritmo, non trova mai spazio, non trova mai la Williams che vorrebbe. Prestazione sottotono, più subita che costruita.

Yuki Tsunoda 5. Lotta come un mastino, difende ogni centimetro, ma la Red Bull secondaria non gli permette di stare in partita vera. Combattivo fino alla fine, generoso.

Kimi Antonelli 5. Qualche errore di gioventù, qualche bel giro, tante lezioni utili. Gara in crescita costante, più solida del previsto. Il talento c’è, e si vede.

Alexander Albon 5. Alti e bassi. Fa qualche buona manovra, poi si perde nel traffico. La Williams lo limita, lui non va oltre il mestiere.

Isack Hadjar 5. Soffre, sbaglia qualcosa, fatica a trovare ritmo. Una gara tutta in salita che però finisce senza danni. E l'anno prossimo lo attenderà la sfida Red Bull.

Liam Lawson 5. Invisibile. Non incide mai, non costruisce sorpassi, non imprime ritmo. Prestazione piatta.

Pierre Gasly 4,5. Weekend da dimenticare. Mai realmente in gara, sempre in lotta con una Alpine complicata e instabile. Non lascia traccia.

Franco Colapinto 4,5. Chiude la gara, prende esperienza e porta la macchina a casa. Ma resta troppo lontano, troppo spesso.

Vincenzo Buonpane