WorldSBK | Test Phillip Island, Day 1: Bulega incontrastato, Rea già out

La stagione non è nemmeno cominciata e già ci sono diversi colpi di scena. Il WorldSBK ha chiuso la prima giornata di test a Phillip Island con diverse certezze, come Ducati: la Panigale V4R ha occupato quattro delle prime cinque posizioni, con Nicolò Bulega al primo posto. Sono state anche diverse le cadute: Toprak Razgatlıoğlu ma soprattutto Jonathan Rea: il nordirlandese non sarà al via del primo weekend dell'anno.

È grande Ducati a Phillip Island, Bulega il più veloce

La Ducati Panigale V4R sembra essere, ancora una volta, la moto da battere. Nella prima giornata dei test di Phillip Island la scena se l'è presa Nicolò Bulega: il vice-campione del Mondo ha fatto segnare un crono di 1:28.765 che gli vale il miglior tempo di giornata, dopo essersi preso anche la sessione mattutina. Dietro di lui c'è un altro grande atteso per questa stagione, Andrea Iannone. Il ducatista della formazione Pata Go Eleven è 2° a quasi mezzo secondo dal compagno di marca che si presenta nel Down Under con tutti i favori del pronostico, alla luce anche di quello che ha fatto vedere lo scorso anno in Australia. Non mancano di certo gli italiani: Danilo Petrucci porta la V4R del Barni Spark Racing Team in 4ª posizione davanti al due volte iridato Álvaro Bautista. Lo spagnolo chiude la top 5 in quelle che sono sembrate delle ottime prove da parte del #19, che proprio qui un anno fa ha cominciato la sua stagione più difficile da pilota Aruba.it Racing - Ducati.

Alex Lowes e Locatelli inseguono, sorpresa Vickers

Continuando con la classifica, Bimota continua ad impressionare in quello che si può definire un debutto per il marchio riminese. Alex Lowes ha chiuso la prima giornata di test al 6° posto, solo 55 millesimi dietro a Bautista, prendendosi così il ruolo di seconda non-Ducati in pista. Lo segue a ruota Andrea Locatelli, sempre più riferimento per quanto riguarda la casa di Iwata. Il lombardo è 7° a 3 millesimi da Lowes e precede la vera sorpresa di giornata. Ryan Vickers sembra averci preso gusto con la Panigale del team Motocorsa: l'inglese, alla prima esperienza mondiale dopo i trascorsi di successo nel BSB, chiude 8° mettendosi dietro due piloti ufficiali come Xavi Vierge e Garrett Gerloff, che chiudono così la top 10.

Razgatlıoğlu e Rea, che spavento: il pilota Yamaha è out

Giornata storta per altri due grandi nomi del WorldSBK: sappiamo bene che Phillip Island, per la sua conformazione e per le condizioni meteo spesso avverse, non perdona. Lo sanno ancora meglio Toprak Razgatlıoğlu e Jonathan Rea. Il campione del Mondo turco è stato protagonista di un violento high-side nella mattinata che fortunatamente lo ha lasciato illeso, visti i già noti problemi alla mano destra del #1. Il pilota BMW è poi sceso in pista nel pomeriggio facendo segnare il 3° tempo in 1:29.334, giusto 71 millesimi dietro al primo inseguitore Iannone. È andata decisamente peggio a Jonathan Rea: il pilota Yamaha è caduto in uscita di curva 2 sempre durante la mattinata. La caduta ha costretto i commissari presenti sul tracciato ad esporre le bandiere rosse. Il #65 è stato trasportato prima al centro medico del circuito e poi a Cowes per degli accertamenti. Il risultato è dei peggiori: fratture multiple al piede sinistro. Poco dopo è arrivata comunicazione da parte di Yamaha: Jonathan Rea non parteciperà al primo weekend dell'anno a Phillip Island e tornerà in Europa per ulteriori trattamenti.

WorldSBK | Test Phillip Island: i risultati del Day 1

Credits: WorldSBK

WorldSSP | Bo Bendsneyder fa sul serio: 7 decimi su Oettl

Presenti a Phillip Island anche i piloti del WorldSSP, che si stanno preparando al debutto stagionale. Nella classe di mezzo delle derivate di serie spicca Bo Bendsneyder, l'olandese alla prima stagione completa in questo paddock dopo i vari trascorsi nel Motomondiale. Il pilota MV Agusta, già a podio nell'ultimo round del 2024 a Jerez de la Frontera, ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione mattutina in 1:32.127, rifilando ben sette decimi ad un gradito ritorno nella categoria come quello di Philipp Oettl in sella alla Ducati di Feel Racing, la squadra che ha portato al titolo Adrián Huertas lo scorso anno. Il tedesco ha preceduto altri due esperti della categoria come Valentin Debise e Marcel Schroetter, entrambi in una nuova avventura: il francese è salito sulla Ducati di Renzi Corse, mentre il tedesco è sceso dalla MV Agusta per salire sulla Panigale V2 di WRP Racing. Molto bene i rookie a Phillip Island: Jaume Masiá è 5° di giornata davanti ad un altro ex Moto3 come Filippo Farioli, 6° in sella alla seconda F3 varesina.

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Test Phillip Island, ecco gli orari delle prove prima del debutto