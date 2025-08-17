MotoGP | GP Austria, Aldeguer: "Marc ha sempre qualcosa in più"

Fermín Aldeguer continua a stupire in MotoGP. Nel Gran Premio d'Austria il rookie del team Gresini ha conquistato il suo secondo podio nella classe regina, confermandosi uno degli outsider più sorprendenti del campionato.

Fermín Aldeguer: “Marc ha sempre qualcosa in più”

Fermín Aldeguer ha conquistato nel Gran Premio d'Austria il suo secondo podio in MotoGP. Il rookie del team Gresini si è confermato l'outsider che nessuno si aspettava. Partito dalla sesta casella, per metà gara è rimasto nella coda delle KTM, senza dare l'impressione di avere il passo necessario per lottare per il podio. Tutto è cambiato però al ventesimo giro, quando è riuscito a sorpassare Pedro Acosta, salendo così sul terzo gradino del podio. A otto giri dalla bandiera a scacchi lo spagnolo ha messo sul tavolo un passo gara che nessuno dei suoi avversari riusciva a tenere. Decimo dopo decimo si è riavvicinato ed è riuscito a passare Marco Bezzecchi, conquistando la seconda posizione. Non ancora soddisfatto, ha provato a ricucire anche il gap con Marc Marquez, che però aveva ancora qualche decimo di margine.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Fermín Aldeguer ha commentato così la sua gara: “Quando ho passato Marco [Bezzecchi] ho detto forse oggi non è solo per fare podio, forse possiamo anche vincere. Ma sappiamo che non è facile lottare con uno come Marc [Marquez]. Se oggi avessi vinto la gara, sarei stato l'unico che era riuscito a batterlo senza che lui facesse un errore, e questo sarebbe stato incredibile. Sono arrivato, ma lui ha sempre qualcosa in più”.

Il rookie che sorprende

Il secondo posto in Austria conferma una stagione da rookie che ha sorpreso tutti all'interno del paddock. Arrivato nel Motomondiale con un percorso non convenzionale, passando attraverso la Moto E prima di arrivare in Moto2, Fermín Aldeguer è stata la grande scommessa del team Gresini; e, fino a questo momento, la scelta sembra ripagare. La sua gara non è passata inosservata agli occhi di Luigi Dall'Igna, che non ha risparmiato i complimenti: “Fermín ha fatto una gara incredibile, senza errori, in una pista complicata. Sta crescendo e sarà il futuro di Ducati”. Il secondo posto in Austria non è un punto d'arrivo, ma la conferma di un percorso di crescita costante. Fermín Aldeguer è pronto a diventare una presenza fissa nella lotta ai vertici della MotoGP.

Giulia Pea