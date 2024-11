F1 | GP Las Vegas, Max Verstappen si laurea Campione 2024 e raggiunge Prost e Vettel

Max Verstappen è il Campione del Mondo 2024. Un verdetto che, ad inizio stagione, pareva davvero scontato viste le sette vittorie in dieci gare del pilota olandese, nonostante una Red Bull travolta dallo scandalo che ha coinvolto Christian Horner e i continui attacchi di Verstappen senior proprio al team principal.

DA MIAMI LA MUSICA CAMBIA

Un ruolino di marcia che, comunque, lasciava preludere ad un altro dominio come nelle stagioni 2022 e 2023. Dal GP Miami, invece, per Max e la Red Bull la musica è decisamente cambiata, con la McLaren cresciuta vertiginosamente e diventata ben presto il riferimento per tutto lo schieramento, ma che non ha impedito all'olandese di conquistare ancora due vittorie tra Montreal e Barcellona, con in mezzo il passaggio a vuoto di Monaco chiuso in P6.

VIA NEWEY

Il punto di svolta, in negativo, per Verstappen e la Red Bull è coinciso sicuramente con l'addio al team di Milton Keynes di Adrian Newey, uno dei principali artefici delle straordinarie vittorie di Max, la cui dipartita professionale ha chiaramente creato un vuoto difficilmente colmabile che, unito alla crescita degli avversari, ha acuito ancor di più i problemi di casa Red Bull. Ed è qui che si è palesata in maniera evidente la caratura da Campione di Verstappen che praticamente da solo, viste le inconcludenti prestazioni di Perez, si è trovato a dover battagliare con gli avversari concentrando il suo focus principale su quello che, GP dopo GP, è diventato il suo principale avversario, Lando Norris.

NERVOSISMO A BUDAPEST

In una stagione per la prima volta non dominante come le precedenti (mentre nel 2021 era nella situazione di dover recuperare il gap), Super Max si è trovato a dover gestire dal punto di vista mentale una situazione per lui totalmente nuova, mostrando un certo nervosismo sfociato in un team radio nel corso del GP Ungheria che pareva il preludio ad un divorzio tra l'olandese e il team di Milton Keynes. Ma l'opera quasi paterna di Giampiero Lambiase alla vigilia di Spa-Francorchamps hanno avuto il potere di “resettare” Verstappen facendolo ritornare quello freddo e spietato di inizio stagione. Da quel punto in poi, infatti, pur con una McLaren decisamente più forte, il ruolino di marcia dell'olandese è decisamente ritornato ad essere quello dei giorni migliori con la P2 di Singapore e la vittoria di Austin.

CAPOLAVORO AD INTERLAGOS

Ma la gara che ha senza ombra di dubbio dato una bella picconata alle legittime ambizioni di Lando Norris è stata quella di Interlagos. Il pilota olandese, partito dalla P17, ha compiuto un autentico capolavoro conquistando la vittoria in gara (che mancava da quattro mesi) con una spettacolare rimonta su una pista che già nel 2016 lo aveva visto tra i protagonisti. Un'affermazione che ha permesso all'olandese di arrivare a Las Vegas nella comoda posizione di dover controllare Norris, missione ampiamente compiuta con la P5 finale proprio davanti all'amico-rivale inglese.

COME PROST E VETTEL

Con il titolo conquistato a Las Vegas Max Verstappen ha aggiunto un altro tassello ad una carriera già di per sè straordinaria raggiungendo Alain Prost e Sebastian Vettel a quattro titoli Mondiali vinti, con i soli Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton e Michael Schumacher davanti nella speciale graduatoria dei più titolati del Circus. Un obiettivo voluto e raggiunto non senza difficoltà, almeno in questo 2024, per il pilota olandese che, nel dopo gara, non ha fatto nulla per dissimulare il proprio entusiasmo:

E' stata una stagione lunga. Abbiamo iniziato bene la stagione, ma poi è arrivato un periodo difficile a cui abbiamo dovuto fare fronte. Come team abbiamo continuato a lavorare e sviluppare la macchina. Alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo, dobbiamo essere fieri. Sono qui da 4 volte campione del mondo e mai avrei pensato di raggiungere questo obiettivo. Sono sollevato di esserci riuscito, ma sono davvero molto felice. Quando ho iniziato a correre in Formula 1 non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, di vincere così. Assolutamente no. Ero semplicemente contento di essere arrivato a correre in Formula 1, di esserci e sognare podi e vittorie. Le cose normali che sono già difficili da raggiungere. Poi, dopo qualche anno complesso in cui abbiamo provato a vincere, abbiamo iniziato questa cavalcata con questo ciclo tecnico. Ed essere qui con 4 titoli è incredibile

Credits: Red Bull Content Pool

2024 COMPLICATO

La stagione che si chiuderà ad Abu Dhabi tra due settimane non è stata una delle più semplici della carriera per l'olandese che, come da lui stesso ammesso, è stata costellata da numerosi ostacoli anche a livello personale:

E' stata una stagione molto impegnativa, anche a livello personale. In certi momenti è stato molto impegnativo e ho dovuto davvero mantenere la calma. Preferisco stagioni come quella dello scorso anno, quando riuscii a divertirmi non poco. Ma questa stagione mi ha insegnato tanto e sono fiero di come il team sia riuscito a gestire tutto". Per il prossimo anno, se guardiamo alla situazione attuale, probabilmente sarà una lotta tra diversi team. Sicuramente ho ancora fame di vittoria. Ma ci sono ancora 2 gare, voglio terminare la stagione nel migliore dei modi. Poi penseremo all'anno prossimo.

Vincenzo Buonpane