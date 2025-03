F1 | GP Cina, Qualifiche Sprint: la prima di Hamilton con Ferrari

Ritorna la Formula 1 in un calendario che si muove velocemente, con il secondo appuntamento al Gran Premio di Cina e la prima Sprint della stagione. È il pilota britannico della Ferrari Lewis Hamilton che conquista Shangai nelle qualifiche Sprint, ottenendo la sua prima pole position in rosso con un crono di 1:30.849. Una prestazione che non solo gli ha regalato il primo posto per la gara breve di 100 chilometri, ma ha anche infranto il record della pista di Michael Schumacher del 2004.

Hamilton re di Shangai: pole con Ferrari e nuovo record della pista

Una mattinata italiana carica di entusiasmo quella che hanno appena vissuto i tifosi del Cavallino, con il pilota inglese Lewis Hamilton che entra nella storia della Formula 1 conquistando la sua prima pole con Ferrari nelle qualifiche Sprint, grazie ad una prestazione straordinaria che gli porta anche un giro da record. Con un tempo di 1:30.849, Hamilton ha battuto per soli 18 millesimi Max Verstappen, secondo in griglia.

La prima casella nella Sprint significa tanto anche solo considerando la storicità del circuito, che ha visto trionfare alcuni dei piloti più forti della Formula 1. Fu Sebastian Vettel a far segnare il record in qualifica battuto oggi, nel 2018. Sempre di un pilota tedesco (Michael Schumacher) l'ultima vittoria targata Ferrari su questo circuito, risalente al 2006, segnando anche il suo ultimo successo in carriera. La storia cinese in rosso iniziata da Schumacher, dunque, è ora nelle mani di Hamilton, in una pista che gli ha sorriso molte volte: sei vittorie e altrettante pole position tra McLaren e Mercedes, con l'unica nota amara del 2007 quando mancò l'occasione per diventare il primo campione del mondo esordiente.

Ferrari: abbiamo giudicato troppo in fretta?

Dopo il disastro di Melbourne, questa pole position riporta in alto le aspettative. Il team Ferrari, dopo gli errori della prima gara, sembra aver trovato forse una giusta configurazione. Che la performance di Hamilton sia il giusto slancio per un weekend altamente competitivo? È solo la prima giornata, un po' presto per dirlo, visto anche che McLaren e Red Bull non daranno tregua. Hamilton ha sfruttato al massimo la seconda parte delle qualifiche, migliorando il suo tempo nel momento decisivo e ottimizzando il tempo nelle curve. Il pilota olandese della Red Bull campione del mondo in carica, Max Verstappen, ha cercato di lavorare sul suo risultato nelle fasi finali, ma non è riuscito a battere Hamilton, facendosi comunque notare molto competitivo.

Ferrari, però, può davvero sperare in un riscatto? Con la Sprint che si svolgerà su un tracciato relativamente breve, Hamilton dovrà affrontare una gara intensa. Se Ferrari manterrà la calma e gestirà la strategia, potrebbe ottenere anche un buon risultato nella gara di domenica. Dopo le difficoltà di in Australia, Hamilton sembra aver dato un segnale forte e qualche speranza in più: con la rossa, anche il regno di Shangai potrà essere suo nella Sprint di domani.

Lara Amerio