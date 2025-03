WorldSSP | Portimão, Gara 1: Öncü non ha rivali in Portogallo

Nel secondo round di WorldSSP è Can Öncü a portare a casa il successo, vincendo Gara 1. Il pilota turco, partito dalla pole position a Portimão, non ha avuto rivali. Stefano Manzi e Bo Bendsneyder completano il podio.

Can Oncü leader solitario

Can Öncü ha portato la sua Yamaha R9 al trionfo a Portimão, in Gara 1 di WorldSSP. Il pilota turco partito dalla pole position per la prima volta nella sua carriera, non ha mia ceduto la prima posizione. In testa, sin dalla prima curva, è riuscito a costruirsi un margine sul gruppo che lo inseguiva e questo gli ha consentito di gestire la sua gara al meglio. Nonostante gli inseguitori abbiano tentato di avvicinarsi negli ultimi giri, Stefano Manzi e Bo Bendsneyder, in lotta tra di loro, non sono riusciti a chiudere il gap. Il pilota turco della squadra Evan Bros aveva dimostrato già nelle sessioni precedenti di essere competitivo su questa pista, e si candida senza dubbio ad essere uno dei favoriti per la gara di domani.

Doppietta Yamaha, MV Agusta completa il podio

Stefano Manzi partito dalla sesta casella in griglia, ha completato la doppietta Yamaha in Gara 1. Una buona gara del pilota italiano che non aveva il passo di Oncü, ma è riuscito ad avere la meglio su Bo Bendsneyder. Il #62 e l'#11 si sono resi protagonisti di una bella battaglia per il secondo posto nella seconda parte della corsa. Ha avuto la meglio Stefano Manzi che diventa, così, il leader del mondiale SSP. Buona gara anche per Bo Bendsneyder che spezza il dominio Yamaha, portando la sua MV Agusta sul podio.

Credits: Yamaha Racing

Medaglia di legno per Lucas Mahias che negli ultimi giri non è riuscito a tenere il passo dei suoi avversari, ma è riuscito comunque a conquistare dei punti importanti per il suo campionato. Più distaccato dal gruppo di testa Tom Booth-Amos, che ha chiuso in quinta posizione con un distacco di 9.6 secondi dal leader. Una buona gara per il pilota Triumph, che ha però, perso la leadership del mondiale, ma la stagione è ancora lunga. Positivo anche l'inizio di Jaume Masiá, settimo al traguardo. Dopo una buona partenza, il #51 ha dovuto scontare una long-lap per l'incidente di cui è stato protagonista a Phillip Island. Ha dimostrato, comunque, di avere un buon passo ed è stato la prima delle Ducati a tagliare il traguardo. Bene anche Filippo Farioli che chiude la zona punti alla sua prima gara in questa categoria.

WorldSSP | Portimão: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Giulia Pea

