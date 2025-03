WorldSBK | Portimão, Superpole: Razgatlıoğlu uomo dei record, seguono Bulega e Petrucci

Nel sabato di Portimão per la WorldSBK è Toprak Razgatlıoğlu a conquistare la partenza dal palo nel corso del turno di Superpole. Ad affiancarlo in prima fila sulla griglia ci saranno Nicolò Bulega al secondo posto e Danilo Petrucci al terzo.

Razgatlıoğlu imprendibile con il record della pista, duo di italiani all'inseguimento

Pole position e record della pista per Toprak Razgatlıoğlu, che dopo aver demolito il precedente primato già durante la sessione della mattina, lo perfezione ulteriormente nel corso della Superpole, con un giro in 1:39.081. A +0.245 di distanza si piazza in seconda posizione Nicolò Bulega, grazie a un crono fatto registrare in 1.39.326, seguito a stretto giro da Danilo Petrucci, che occupa il terzo posto a pochi decimi di distacco dal suo connazionale e migliora le sue prestazione rispetto al venerdì. Ad aprire la seconda fila sulla griglia di partenza di Gara 1 ci sarà Andrea Locatelli (1:39.609), che conclude in quarta piazza in quanto Yamaha più veloce in pista e pone dietro di sè il portabandiera del team Marc VDS Sam Lowes, che scatterà dalla quinta posizione.

Appena fuori dalla Top 5 invece Xavi Vierge, che conclude il turno di qualifica in sesta posizione, davanti a Michael Van Der Mark in settima e Dominique Aegerter in ottava. Chiudono la lista dei primi dieci piloti classificati Álvaro Bautista, grande escluso dalle posizioni di testa e solamente in nona posizione, e Remy Gardner in decima piazza, posizione quasi insperata visto il periodo complicato che sta affrontando Yamaha.

Sabato nero per Iannone, tempo cancellato ad Alex Lowes

Nonostante la presenza di italiani tra le prime posizioni sulla griglia, il grande assente è Andrea Iannone, che ha chiuso la Superpole solamente in tredicesima posizione e che scatterà in Gara 1 tre posizioni più indietro, a causa di una penalità che gli è stata combinata a causa della sua guida eccessivamente lenta nel corso delle Prove Libere 3.

Altro escluso dalle posizioni di testa nonostante la velocità finora dimostrata è Yari Montella, che a seguito di una caduta durante la sessione ha concluso in dodicesima posizione alle spalle di Iker Lecuona, con un tempo di 1:40.077 e appena davanti ad Andrea Iannone e Axel Bassani, che invece scatterà dalla 14esim casella sulla griglia. Sul fondo dello schieramento invece Alex Lowes, a cui è stato cancellato il tempo per colpa delle bandiere gialle presenti in Curva 11 durante il suo giro lanciato, che lo costringono a partire dalla 23esima posizione.

WorldSBK | Portimão: i risultati della Superpole

Valentina Bossi

Leggi anche: WorldSBK | Portimão: il momento difficile di Yamaha