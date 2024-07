Il weekend di casa del WorldSBK in Inghilterra si apre con il turno di FP1, che ha visto il leader del mondiale Toprak Razgatlıoğlu in forma nettamente migliore rispetto ai suoi avversari, restando sempre in prima posizione. Alle sue spalle un ottimo Danilo Petrucci, ancora convalescente, in seconda posizione, terzo l'inglese Garrett Gerloff.

Razgatlıoğlu fa la differenza, ottima la BMW

Nonostante le condizioni della pista non ottimali, con alcune zone particolarmente umide e difficili da affrontare, il pilota turco di casa BMW ha fin da subito dettato il passo in questa prima sessione di prove libere. Sebbene abbia girato drasticamente meno rispetto agli altri piloti, completando solo 14 giri, Razgatlıoğlu ha fatto segnare di volta in volta i migliori tempi di tutto il turno, chiudendo in prima posizione con un crono di 1:26.419, staccando il resto del gruppo di 4 decimi.

Buono anche l'avvio del suo compagno di squadra in BMW Michael van der Mark, che nella prima parte della sessione ha dimostrato di avere confidenza sul tracciato di Donington Park, pur non riuscendo a raggiungere gli stessi risultati sul giro secco e chiudendo in 11esima posizione (1:27.756). Ancora reduci dall'annuncio di addio al campionato SBK a fine stagione, i piloti del team Bonovo Action BMW hanno comunque iniziato il loro round inglese con delle ottime prospettive. A fine turno è arrivato il terzo posto in classifica generale di Garrett Gerloff, con un tempo di 1:27.052, a 6 decimi dal tempo di Razgatlıoğlu. Top10 anche per Scott Redding, che chiude in decima posizione con un cronometro di 1:27.754.

Buon inizio per Petrucci e Gardner, più fatica Iannone

Di ritorno dalla partecipazione al weekend di MotoGP al Sachsenring in sostituzione ad Alex Rins, il portabandiera Yamaha Remy Gardner torna a correre regolarmente nel campionato Superbike e lo fa con una prestazione nel turno di libere della mattina abbastanza promettente. Il pilota australiano infatti conclude la sessione in sesta posizione, con un tempo di 1:27.318, affermandosi come la Yamaha più veloce in pista. Inizio incoraggiante anche per l'italiano Danilo Petrucci, che nonostante senta ancora il contraccolpo dell'incidente avvenuto ad aprile, riesce a far danzare la sua Ducati tra le curve di Donington Park e a far segnare il secondo tempo più veloce in 1:26.835.

Più fatica invece per Andrea Iannone, che fin dall'inizio della sessione ha fatto molta fatica a controllare la moto in inserimento curva e più volte è stato protagonista di escursioni nella ghiaia, chiudendo il turno in nona posizione, dietro a Andrea Locatelli settimo e Nicolò Bulega ottavo. Inizio difficile anche per Jonathan Rea, che chiude su Yamaha solo in 13esima posizione e con un tempo di 1:27.947, avendo passato la maggior parte del turno fermo ai box, senza la possibilità di scendere in pista.

WorldSBK | Donington Park: i risultati delle FP1

Credits: WorldSBK.com

Valentina Bossi