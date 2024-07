FIA F3 | Silverstone, qualifiche: Browning conquista la pole nel finale

Luke Browning conquista la pole position nelle qualifiche del round di Silverstone della F3. Per il leader del campionato (che allunga così in classifica di altri due punti), è una pole giunta nel finale, al termine di una sessione spezzata a metà da uno scroscio di pioggia e che, dopo 12 minuti, sembrava già essere finita.

Bene Leonardo Fornaroli, che conquista il quarto posto con Trident, mentre non benissimo gli altri sfidanti al titolo, i tre piloti di Prema: Arvid Lindblad è solo 11esimo, Gabriele Minì 14esimo, mentre Dino Beganovic è addirittura 24esimo.

Cos'è successo nelle qualifiche della F3 a Silverstone

Dopo che i piloti avevano effettuato un primo run con le gomme d'asciutto, è giunto un piccolo scroscio di pioggia, che seppur non particolarmente intenso grave ha comunque impedito ai piloti di migliorarsi. Quando sembrava che le qualifiche fossero oramai di fatto finite con una pole di Noel Leon, negli ultimi minuti alcuni piloti sono scesi in pista e sono riusciti a migliorarsi.

Così, alla fine Browning ha concluso con un tempo di 1:44.992, precedendo di meno di un decimo un ottimo Maxwell Esterson: lo statunitense di Jenzer si era dimostrato molto in forma anche nelle libere della mattinata, contraddistinte sempre dalla pioggia, chiudendo al primo posto.

Seguono in seconda fila le due Trident, con Sami Meguetounif che precede il già citato Fornaroli, mentre chiudono la top 10 la ART di Laurens Van Hoepen, la Jenzer di Charlie Wurz, le altre due ART di Christian Mansell e Nikola Tsolov, la Rodin di Callum Voisin e la terza Jenzer di Matias Zagazeta, con il team svizzero che piazza così tutte e tre le vetture tra i primi 10.

Lindblad, comunque, partirà in seconda posizione nella Sprint Race di domani, al fianco della MP di Alex Dunne, dodicesimo in qualifica e poleman per la griglia invertita. Andrà invece peggio a Minì e Beganovic, che saranno chiamati a due rimonte in entrambe le gare.

Classifica e prossimi appuntamenti

La classifica delle qualifiche di F3 a Silverstone. © Formula Motorsport Limited

Concluse le qualifiche il prossimo appuntamento per la FIA F3 è la Sprint Race che si terrà domattina alle 10.20.

Alfredo Cirelli