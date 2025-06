MXGP | Germania: vittoria e tabella rossa per Andrea Adamo

La pioggia, che continua ad accompagnare il campionato MXGP, si è rivelata essere la migliore amica di Andrea Adamo. Il pilota siciliano si è visto cadere tra le mani la vittoria del MXGP di Germania davanti a due sorprese: Guillem Farres di Triumph e l'iridato Kay de Wolf, ben lontano dalla miglior condizione. Nella 450cc ritorno alla vittoria per Herlings.

Coenen, altro disastro: Adamo ringrazia ed è leader

Se il fratello Lucas sta facendo faville “al piano di sopra”, Sacha Coenen continua ad essere veloce ma non quanto basta per vincere. Il belga getta alle ortiche il MXGP di Germania in maniera clamorosa, quando sembrava già suo. Coenen ha perso il controllo della propria moto quando era agilmente in testa in una complicatissima Gara 2, condizionata dalla forte pioggia e dalla mancanza di grip. Nonostante ciò, Coenen sembrava involato verso la vittoria di manche e della generale, ma un errore lo ha fatto precipitare all'ottava piazza assoluta.

A ringraziare di questo errore è Andrea Adamo: l'iridato 2023 è stato il più costante nelle due condizioni metereologiche presentatesi a Teutschenthal: vittoria di manche sull'asciutto e 3° posto sotto la pioggia torrenziale per il siciliano di KTM, che guarda tutti dall'alto verso il basso. I 466 punti dei quali Adamo è ora detentore sono tre in più rispetto a quelli totalizzati da Simon Längenfelder: arrivato in Germania da salvatore della patria con tanto di tabella rossa, l'ex leader di classifica ha subìto un tracollo che ha dell'incredibile sotto la pioggia in Gara 2. Nona posizione conquistata senza commettere troppi errori e solo 5ª piazza nella generale: Längenfelder lascia la sua Germania senza la testa della classifica.

Farres e de Wolf sul podio “per caso”

Ovviamente non si sale mai sul podio per caso, ma sicuramente Guillem Farres e Kay de Wolf tutto si sarebbero aspettati tranne che festeggiare con lo champagne al termine della domenica tedesca. Lo spagnolo di Triumph ha commesso un errore mentre si trovava nelle zone nobili della classifica in Gara 1, ma nella corsa conclusiva è stato a dir poco perfetto. Farres, con passati tortuosi negli Stati Uniti, non ha mai messo una ruota fuori posto nonostante le condizioni infernali. Vittoria di manche e seconda posizione nella generale per il #99, che precede Kay de Wolf. Il pilota olandese ha vissuto due settimane davvero complicate con le diverse cadute che gli hanno condizionato lo stato fisico. Nonostante la brutta botta rimediata anche nella giornata di sabato, de Wolf ha saputo combattere nella seconda frazione per portarsi a casa un meritato 3° posto nella classifica generale. De Wolf ora è a 31 punti da Adamo in campionato. Chi ha da recriminarsi alla fine del MXGP di Germania è Valerio Lata: il rookie di HRC ha chiuso due volte al 4° posto ed è rimasto giù dal podio per questione di piazzamenti. Lata ha chiuso peggio di de Wolf in Gara 2, ma se non avesse ceduto la 3ª piazza a Längenfelder in Gara 1 staremmo parlando di un podio fenomenale: un'altra tappa del suo percorso di crescita.

MX2 | I risultati di Teutschenthal

MXGP | Il ritorno di Jeffrey Herlings: regolato Coenen

Non poteva che arrivare in grande stile la vittoria numero 108 di uno dei più grandi campioni del motocross. Jeffrey Herlings ha conquistato una Teutschenthal allagata coi suoi soliti finali d'autore, questa volta per avere la meglio sul compagno di tenda. Lucas Coenen si è aggiudicato la prima corsa asciutta ed è arrivato ad un passo da compiere la doppietta. Il secondo successo è svanito nell'arco di poche curve, quando la furia di Herlings si è scatenata sul giovane compagno di squadra. L'ennesimo battesimo del fuoco per il #96, sempre più rivelazione in sella alla 450cc.

Credits: KTM Media | Jeffrey Herlings

Romain Febvre ha mantenuto saldamente la tabella rossa in una domenica dove l'errore è dietro l'angolo. Il pilota Kawasaki è salito sul gradino più basso del podio pur rimanendo lontano dal duo di KTM. Nella prima manche il #3 non è riuscito a sovrastare la resistenza della Yamaha di Calvin Vlaanderen (5° di giornata, ndr). Il costruttore di Iwata ha concluso ai piedi del podio con Maxime Renaux, quarto a fine giornata ma mai veramente in lotta coi migliori. Giornata di magra per i colori italiani: Alberto Forato è 14° davanti a Andrea Bonacorsi, mentre Ducati mette solamente Jeremy Seewer all'interno dei migliori (9° nella generale, ndr).

MXGP | I risultati di Teustschenthal

