MotoGP | Test Qatar, Marc Márquez pronto per un 2024 da protagonista

Con la conclusione dei test pre-stagionali della MotoGP 2024 in Qatar, il focus si sposta ora sull'atteso inizio della stagione. Marc Márquez ha avuto un miglioramento evidente in queste due giornate, quarto nel day-2 e sempre più vicino alla leadership assoluta.

MARC MARQUEZ ALLA RICERCA DEL TIME ATTACK

Le aspettative erano alte quando Marc Márquez si è unito al team Gresini Racing, ma il campione spagnolo ha mantenuto la calma e un tono basso mentre completava giro dopo giro per prendere confidenza con la nuova moto. Tuttavia, nell'ultimo giorno dei test in Qatar, Márquez ha deciso di aumentare il rischio e cercare un time attack per vedere fin dove potersi spingere. La strategia ha funzionato: da un sedicesimo posto, il pilota spagnolo è riuscito a siglare un quarto tempo.

Márquez ha spiegato a fine giornata cosa fosse cambiato rispetto a prima: "Non c'è nessun segreto. Durante tutto il pre-campionato sono stato molto calmo, ma oggi era il momento di aumentare il rischio e di attaccare. È arrivata la prima caduta, ma è normale. Ci sono tre o quattro piloti più veloci di me. Pecco lo è, così come Enea Bastianini e Jorge Martín".

In effetti, questo aumento di aggressività e ricerca del time attack ha portato il pilota spagnolo alla sua prima caduta in sella alla GP23, dopo vari test svolti con il team Gresini. Nonostante la caduta, Márquez ha concluso al quarto posto nella classifica dei tempi, a meno di quattro decimi dal più veloce Francesco Bagnaia. Sicuramente la strada da percorre è lunga, ma lo spagnolo sembra iniziare a trovare il feeling giusto per essere tra i primi. Realisticamente anche lo stesso pilota ha dichiarato di non sentirsi ancora di poter arrivare sul gradino più alto del podio: "Realisticamente in questo momento sono da quinto o sesto posto, ma è molto relativo, perché poi ai GP la situazione cambia, ci sono tante varianti. Ma se la gara fosse oggi saremmo quarti, quinti o sesti, nella migliore delle ipotesi”.

LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL QATAR

Marc Márquez è determinato a recuperare il divario, concentrando la sua attenzione sui dettagli cruciali che potrebbero fare la differenza in pista, sperando di poter recuperare in gara quei decimi che sono mancati durante i test.

Con il pre-campionato alle spalle, il pilota di Cervera e il resto della griglia hanno ora un paio di settimane per rifinire la loro preparazione fisica prima dell'apertura ufficiale della stagione. Márquez sa l'importanza di comprendere appieno il comportamento della Ducati in situazioni di gara. Inoltre, ha analizzato minuziosamente il comportamento della moto, riconoscendo che ci sono ancora aspetti che andrebbero perfezionati. Márquez sa di dover imparare ancora molto, venendo da una moto in cui anche lo stile di guida era molto diverso rispetto ad ora. Un ottimo punto di riferimento saranno gli altri piloti Ducati: il pilota spagnolo potrà studiare il loro tempi e capire cosa manca per essere di nuovo davanti a tutti. Marc Márquez è in fase di adattamento in vista della prima gara del Qatar, determinato a migliorarsi e a trovare quel feeling perfetto con la moto che è mancato negli ultimi anni.

Claudia Barchiesi

Leggi anche: MOTOGP | TEST QATAR: RAÚL FERNÁNDEZ, UN RITORNO IN GRANDE STILE DOPO SEPANG