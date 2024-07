GTWC Europe | La delusione in casa Ferrari: "Un sogno infranto"

Ferrari ha perso a meno di un ora dalla fine l'ipotetica affermazione nel corso del centenario della 24h di Spa, evento più importante per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e per l'Intercontinental GT Challenge. La vettura #51 ha dovuto cedere il testimone ad Aston Martin ed a Comtoyou Racing che hanno potuto trionfare con il tridente composto da Nicki Thiim/Marco Sorensen/Mattia Drudi.

I tre volti del marchio di Maranello hanno parlato ai giornalisti presenti in Belgio, tra cui LiveGP.it. Tanta la rassegnazione da parte di Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon/Alessio Rovera, protagonisti assoluti dal primo all'ultimo giro al termine di una competizione durissima che è stata contraddistinta dal maltempo.

Tanta sfortuna per la Rossa

Pier Guidi, vincitore con Ferrari nel 2021 che sarebbe diventato l'unico al mondo a vincere l'edizione del centenario della 24h du Mans e della 24h du Spa, si trovava al volante dell'auto #51 quando è stato bloccato all'ingresso della pit lane a causa di un problema ad una Lamborghini presenti in Silver Cup.

Il pimontese ha trovato la strada barrata e non ha potuto effettuare regolarmente l'ultima sosta, i secondi persi in attesa della rimozione della Lamborghini #19 sono stati determinanti per l'assegnazione della prima gioia dal 1948 ad oggi per Aston Martin.

Le parole di Pier Guidi/Rovera/Rigon

Ho chiesto ai box se avevano visto un messaggio di avviso di questa situazione, ma nessuno ha segnalato nulla dalla direzione gara. Se fossimo entrati assieme, avrei provato a spingerla se si fosse fermata davanti a me, ma questo non è stato possibile. Probabilmente avremmo potuto vincere senza problemi ed avrei fatto il pit stop nel giro seguente. Dire qualcosa è molto difficile, purtroppo nelle corse possono accadere degli episodi sfortunati.

Tanta amarezza anche per Davide Rigon ed Alessio Rovera, entrambi all'inseguimento della prima gioia in Vallonia. Il primo ha dichiarato in una nota:

Il nostro è un sogno infranto proprio quando eravamo vicinissimi ad avverarlo. Abbiamo fatto tutto benissimo assieme alla squadra ed ai miei compagni di squadra, ci siamo concentrati al massimo e vedere sfumare il risultato in questo modo è durissimo da digerire. La gara che abbiamo disputato è stata ottima, senza errori o penalità, le nostre prestazioni sono stati eccellenti.

Commento simile anche per Rovera, protagonista di un week-end di primissimo profilo per il temibile equipaggio dell'auto #51.

Vedere quanto accaduto è stato triste pensando a quanto sia difficile arrivare a quel punto. Dobbiamo voltare pagina e concentrarci sul resto, purtroppo non sai se ti ricapiterà una situazione del genere.

Ferrari ha primeggiato per le ultime tre ore prima al problema avuto ai box. Secondo posto finale per la Rossa #51 alle spalle dell'Aston Martin #7, il miglior risultato nel GTWC Europe Endurance Cup 2024.

Luca Pellegrini - Da Spa