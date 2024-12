F1 | Paul Aron nominato pilota di riserva Alpine per il 2025

Paul Aron si guadagna una nuova chance di entrare in Formula 1: nel sabato di Lusail il team Alpine ha annunciato l'ingaggio del promettente ventenne estone come pilota di riserva per il prossimo Mondiale, riempendo così il posto lasciato vacante da Jack Doohan, promosso a pilota titolare della scuderia di Enstone per la stagione 2025.

Una nuova chance dopo i risultati in FIA F2

Per Aron questa è una notizia molto positiva che da nuova linfa al suo sogno di entrare in F1: il pilota di Tallinn, dopo la vittoria con i kart del Campionato Europeo CIK-FIA nel 2018, è passato al Mercedes Junior Team nel 2019 per il suo debutto tra le monoposto, conquistando diverse vittorie di gara con Prema tra Formula 4 e Formula Regional. Nel 2023 il salto alla FIA Formula 3 sempre con Prema si trasforma in una stagione molto positiva con una vittoria, 4 podi e il terzo posto in classifica piloti dietro a Bortoleto e O'Sullivan.

Un percorso che ha rischiato di avere una battuta d'arresto con la separazione a fine anno da una Mercedes che aveva gli occhi puntati su Andrea Kimi Antonelli. Salendo in FIA Formula 2, però, Aron si è rimesso nuovamente sotto i riflettori con i colori Hitech Pulse-Eight, conquistando 7 podi, 135 punti e 4 pole position di cui l'ultima ottenuta proprio ieri in Qatar. Attualmente l'estone occupa il terzo posto nella classifica piloti a pari merito con Maloney e, anche se le chance di vincere il campionato sono minime, l'ingaggio della Alpine lo metterà in un'ottima posizione in prospettiva futura, data anche la vicinanza con il TP Oliver Oakes (nonché direttore di Hitech).

Credits: Hitech Grand Prix / X.com

Le dichiarazioni

Il consigliere del team Flavio Briatore crede che l'ingaggio di Paul fosse dovuto di fronte al cambio generazionale che lo sport sta affrontando:

Siamo veramente lieti di accogliere Paul nel team Alpine come pilota di riserva per il 2025. C'è un cambio generazionale in Formula 1, come si può vedere dai tanti giovani piloti che sono arrivati e hanno fatto un grande impatto. Noi crediamo che Paul sia uno dei talenti migliori e non vediamo l'ora di svilupparlo come un pilota di F1.

Ovviamente non può non essere soddisfatto un Paul Aron che, dopo la fine del rapporto con Mercedes nel 2023, ora si ritrova dentro il Circus grazie al team di Enstone:

È una sensazione speciale unirmi al team Alpine. È chiaro che questo è un grande posto per ogni giovane pilota e sono lieto che Flavio e Oliver mi abbiano dato quest'opportunità. Prima del 2025 e del lavoro che mi attenderà come pilota di riserva, però, ho un Campionato su cui concentrarmi e darò il tutto per competere per il titolo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro e di continuare la mia carriera nel motorsport.

Andrea Mattavelli