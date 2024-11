FIA F2 | Lusail, qualifiche: Aron in pole davanti a Bortoleto

Paul Aron conquista la pole position nelle qualifiche della FIA F2 in Qatar, all'esordio sul circuito di Lusail. Per l'estone si tratta della quarta in stagione. Lo seguono Gabriel Bortoleto e Victor Martins. Bene Beganovic, quarto al suo esordio in categoria; Antonelli decimo in seguito alla penalità di Kush Maini.

Qualifiche: lotta a due tra Aron e Bortoleto

Sin dalle prime fasi, le qualifiche di Lusail sono state caratterizzate dalla lotta per la pole position che ha visto come protagonisti Paul Aron (Hitech Pulse-Eight) e Gabriel Bortoleto (Invicta Racing). Se la prima tranche di giri l'ha chiusa al comando il brasiliano, migliorando il giro dell'estone di 28 centesimi, è stato Aron al termine a confermare la sua superiorità in questo circuito dopo aver comandato anche la prova libera con il tempo di 1:35.115.

Terzo tempo per Victor Martins (Art Grand Prix). Il pilota francese ha preceduto di 2 decimi un ottimo Dino Beganovic (DAMS), che all'ultimo tentativo si è piazzato quarto nonostante fosse ai suoi primi chilometri alla guida di una F2. Prestazione resa ancora più sensazionale dal guasto patito durante la sessione di prove libere, che in pratica gli ha impedito di effettuare diversi passaggi.

Richard Verschoor (MP Motorsport), reduce dalla vittoria a Baku e dal cambio di team, ha terminato quinto davanti a Jak Crawford (DAMS) e Kush Maini (Invicta Racing), entrambi a 9 decimi dal leader. È evidente il distacco da Aron, considerando che Oliver Goethe (MP Motorsport), ottavo, è il primo ad 1 secondo di ritardo. Il danese ha preceduto un Isack Hadjar in difficoltà sin dalla prova libera, che però deve sfruttare ogni occasione per poter agguantare il titolo.

Andrea Kimi Antonelli ha faticato a trovare feeling con vettura e pista, come visto già durante le prove libere che ha chiuso diciassettesimo. Anche a causa del traffico, ha concluso le qualifiche con l'undicesimo tempo. Il suo compagno Oliver Bearman gli ha invece soffiato la decima posizione nell'ultimo tentativo.

Luke Browning, dopo le prove libere, è rimasto ancora una volta insabbiato, generando una bandiera gialla nel terzo settore. Con diversi piloti che si sono migliorati nell'ultimo giro, ci sarà tanto lavoro per i commissari di gara, che dovranno analizzare diversi tempi fatti segnare negli ultimi istanti.

Aggiornamento

A causa di impeding nei confronti di John Bennett (Van Amersfoort Racing) in curva 1, Kush Maini è stato penalizzato di 3 posizioni da scontare domani nella griglia di partenza della Sprint Race. Questa penalità si aggiunge a quella ottenuta a Baku, al punto che il pilota dell'Alpine Academy partirà dodicesimo.

Ordine qualifiche

Ecco quindi il risultato provvisorio delle qualifiche di F2 a Lusail:

Appuntamento con la F2 a domani ore 17:20 per la Sprint Race, con Oliver Bearman che partirà davanti a tutti. Per tutte le informazioni e gli orari del round di Lusail, clicca qui.

Anna Botton