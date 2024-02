IGTC | 12h Bathurst: Manthey EMA Porsche #912 davanti dopo tre intense ore

Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven (Manthey EMA Porsche #912) sono virtualmente al comando della Repco 12h Bathurst 2024, opening round dell'Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Mercedes e BMW seguono nell'ordine dopo le prime battute della più importante competizione di durata d'Oceania.

Tutti contro tutti all'alba della 12h di Bathurst

https://twitter.com/IntercontGTC/status/1758928552760623592

Dopo un primo stint relativamente tranquillo, amministrato con una relativa scioltezza dall'autore della pole-position Sheldon van der Linde (BMW M Team WRT #32), la battaglia è entrata nel vivo in corrispondenza della prima sosta ai box. Le gomme fredde hanno fatto la differenza, Ayhancan Güven è balzato al comando con Manthey EMA Porsche #912 con un minimo scarto nei confronti di David Reynolds (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130).

Il turco e l'australiano hanno provato a fare selezione davanti a Jules Gounon (SunEnergy1 Racing Mercedes #75), Valentino Rossi #46 e Charles Weerts #32. Le due BMW M4 GT3 hanno provato a tornare all'attacco della concorrenza, una missione non scontata nell'impegnativo impianto di Mt. Panorama.

https://twitter.com/IntercontGTC/status/1758944961171497097

Manthey EMA Porsche #912 ha provato a scappare non cambiando le gomme in occasione della seconda sosta ai box. Mercedes e BMW hanno iniziato ad inseguire Güven, il margine del turco si è infranto a 9h e 17 dalla fine in seguito ad un problema al McPhillamy Park da parte della Vortex #701.

Porsche ha preceduto alla green flag David Reynolds (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130), le auto si collocano davanti anche con una sosta in meno rispetto alla concorrenza. Terza e quarta piazza nell'ordine per BMW M Team WRT, in pista con Raffaele Marciello #46 e Dries Vanthoor #32.

National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888 e Phantom Global Team75 Bernhard Porsche #13 inseguono davanti a Sun Energy 1 Racing Mercedes #75, vettura da tenere in considerazione visti i successi nel 2021 e nel 2022.

https://twitter.com/IntercontGTC/status/1758966704112087425

Il sole splende sul Mt. Panorama, tutto resta ancora da scrivere dopo la conclusione del primo quarto d'azione. Come sempre l'evento è accessibile su YouTube sul canale 'GTWorld' e parallelamente sulla pagina dedicata alla 12h di Bathurst

Luca Pellegrini