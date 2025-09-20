JuniorGP | Svelato il calendario provvisorio per il 2026

Il FIM JuniorGP ha svelato il calendario provvisorio per la stagione 2026. Rispetto al calendario di questa stagione non ci sono grandi novità per la categoria propedeutica al Motomondiale. I tracciati saranno sempre gli stessi, con ben quattro appuntamenti spagnoli, confermata anche per la prossima stagione Magny-Cours.

Il calendario 2026 non cambia, Magny-Cours confermata

Anche per la stagione 2026 del campionato FIM JuniorGP, i piloti si sfideranno su sette tracciati, quattro di queste gare si correranno in Spagna, ancora una volta assoluta protagonista del calendario. A differenza di questa stagione, però, il campionato prenderà il via dallo storico circuito di Catalunya, il 24 maggio 2026. Estoril, anche per la prossima stagione, sarà l'unico tracciato portoghese presente nel calendario dopo l'esclusione di Portimão nel 2025. Il primo tour della penisola iberica si chiuderà a Jerez il 5 luglio.

Rimane nel calendario del JuniorGP il circuito di Magny-Cours, tracciato dove ha perso la vita Borja Gomez. Il circuito francese è stato introdotto per la prima volta in questa stagione ed è stato confermato anche per il quarto round della prossima. Misano resta in programma anche per il prossimo anno e sarà l'unico round italiano. Motor Valley e Emilia-Romagna sarà il penultimo appuntamento della stagione. Un round che si prospetta infuocato, nel quale i piloti si sfideranno fino all'ultima curva per conquistare il titolo. Come già succede in MotoGP, il grande finale sarà a Valencia al Circuit Ricardo Tormo. Il JuniorGP conferma quindi la scelta di diversificare i tracciati anche per la prossima stagione, puntando su un calendario internazionale.

JuniorGP | Il calendario provvisorio per il 2026

Credits: FIM JuniorGP

Giulia Pea