GTWC Europe | Hockenheim, Q2: Engstler in pole con Lamborghini

Luca Engstler conquista la prima pole in carriera nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup dopo una serrata Q2 in quel di Hockenheim. Il tedesco di LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup porta la propria Lamborghini in vetta nella Gold Cup e soprattutto nella classifica generale con soli 33 millesimi di scarto nei confronti di Ricardo Feller.

GTWC Europe Hockenheim, Q2:

Engstler, regolarmente presente nel DTM 2024 con una vittoria all'attivo sino ad ora, ha primeggiato nella Q2 di Hockenheim con un minimo vantaggio nei confronti dell'Audi #99 Tresor Attempto Racing di Ricardo Feller e la BMW #32 WRT di Dries Vanthoor.

L'elvetico ed il belga partiranno davanti a Konsta Lappalainen (Emil Frey Ferrari #14) ed a Tom Fleming, leader in Silver Cup con la Ferrari 296 GT3 #71 AF Corse che ieri ha firmato la pole overall con Eliseo Donno.

10mo posto per Engel

Comtoyou Racing Aston Martin #7 insegue dalla sesta piazza con Mattia Drudi, il vincitore della 24h di Spa 2024 e campione in carica del GTWC Europe Sprint Cup ha beffato Tom Gamble (Garage 59 McLaren #159) e l'Audi #26 Sainteloc Racing presente in Silver Cup con Ivan Klymenko.

Conclude la Top10, alle spalle della Porsche #96 Rutronik Racing, Maro Engel con Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48, mentre dobbiamo scendere fino alla 14ma posizione assoluta per trovare la prima posizione in Bronze Cup. Menzione speciale per Miguel Ramos, all'attacco con la McLaren #188 targata Garage 59.

Da rimarcare un cambio di Balance of Performance prima delle qualifiche odierne, la seconda modifica dall'inizio del fine settimana dopo lo spostamento di alcuni valori prima della race-1 di ieri.

Alle 14.15 la seconda prova del GTWC Europe da sessanta minuti con cambio obbligatorio nel cuore dell'evento. Come sempre tutto verrà offerto gratuitamente in diretta sul canale YouTube GT World.

Luca Pellegrini