FIA F2 | La svolta di Colton Herta: dagli USA al debutto con Hitech

Colton Herta è stato confermato con Hitech per la stagione 2026 della FIA F2. Il californiano si prepara per una nuova sfida dopo aver lasciato l'NTT IndyCar Series con il chiaro intento di raccogliere i punti necessari per ottenere la ‘Superlicenza’ per gareggiare in F1.

Confermato l'ingaggio di Colton Herta in FIA F2

Dopo aver salutato Andretti Global e la serie statunitense riservata alle monoposto, il figlio di Bryan Herta è stato nominato come collaudatore del team Cadillac di Formula 1.

Ora arriva l'importante annuncio per la FIA F2 2026, in forza al team Hitech. Per l'americano non si tratta di un vero e proprio debutto in Europa, prima di concentrarsi sull'IndyCar aveva infatti militato nella F4 britannica e nell'Euroformula Open.

Il venticinquenne americano vanta nove vittorie, 16 pole position e numerosi podi in IndyCar, il nativo di Santa Clarita non è però mai riuscito ad ottenere il titolo al termine della stagione ed i famosi punti necessari per ottenere automaticamente la Superlicenza.

Nuova sfida per l'ex pilota IndyCar

Il rookie della FIA F2 2026 ha dichiarato:

È emozionante unirsi a Hitech per la gara FIA di Formula 2 del 2026. Ho amato il mio periodo in IndyCar e sono oglioso di tutto ciò che ho ottenuto, ma l'opportunità di correre in F2, di comprendere il calendario di Formula 1, contro alcuni dei migliori giovani al mondo, era un'opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire



Tanta soddisfazione anche da parte di Clive Hatton, Team Manager FIA Formula 2 di Hitech:

Siamo lieti di dare il benvenuto a Colton nel team per la stagione 2026 di Formula 2. Porta già con sé un livello di esperienza, professionalità e talento che siamo abituati a coltivare nei piloti che progrediscono nelle categorie junior. Questo è un passo entusiasmante per Colton, ma anche impegnativo.

La stagione 2026 della FIA F2 scatterà a marzo in occasione del GP Australia di F1 a Melbourne. Hitech rivelerà successivamente il compagno di box di Colton Herta per l'intera stagione agonistica che si concluderà a dicembre dopo 14 round ad Abu Dhabi.

Luca Pellegrini