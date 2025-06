F1 | GP Austria, Qualifiche: Ferrari ritrova la prima fila con Leclerc, Hamilton quarto

La Ferrari centra una qualifica quasi perfetta in Austria. Il team di Maranello ritorna in prima fila con Charles Leclerc che domani partirà al fianco di Lando Norris. Quarto posto per Lewis Hamilton che sembra aver trovato il feeling giusto con la sua SF-25. Riuscirà Ferrari a tornare sul podio domani?

La Rossa dà i primi segnali di rinascita

A Spielberg si chiude un sabato che rompe con la monotonia di una stagione difficile per la squadra di Maranello, riaccendendo le speranze e le ambizioni Ferrari. Charles Leclerc domani partirà in seconda posizione, di fianco a Lando Norris. Il distacco da Norris è di 521 millesimi, un margine decisamente importante. Ma Ferrari può comunque ritenersi soddisfatta per il lavoro svolto nel corso del weekend. Venerdì è stato portato in pista un nuovo fondo che sembra dare i primi risultati.

Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport si è dichiarato soddisfatto della prima fila ottenuta, anche se deluso per l'ampio gap che lo divide da Norris: “Il risultato di oggi è positivo in un senso, perchè una seconda posizione era da Monaco che mancava. Sicuramente poi il gap è ampio. Lando [Norris] avrà fatto un grandissimo giro sicuramente e c'è del suo in quel gap. Però secondo me, 3-4 decimi è il gap che c'è tra le macchine in questo momento. Siamo abbastanza consistenti con questo gap su tutte le piste, oggi penso che gli altri hanno avuto un po' più di inconsistenza. Ma abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, sono contento del lavoro che abbiamo fatto. E sappiamo che la macchina la domenica è di solito meglio di quella del sabato”.

Ritrova serenità anche Lewis Hamilton. Quest'anno il pilota britannico non sembrava trovare la giusta confidenza con la sua vettura e anche nella giornata di venerdì la situazione non sembrava essere migliorata. Il sabato di Hamilton però è stato decisamente positivo ed è sembrato ritrovare feeling con la sua SF-25. Al termine delle qualifiche ha dichiarato: “Penso di aver fatto un bel giro. Poi purtroppo ho avuto sovrasterzo alla curva 6, altrimenti avrei potuto portare a casa anche un secondo posto. Devo ringraziare tutti a Maranello, per aver costruito questo fondo che abbiamo oggi e aver portato questo aggiornamento. Era quello che avrei voluto da tanto tempo e sicuramente ci ha aiutati a essere in questa posizione”.

Credits: Scuderia Ferrari HP su X

Quali sono le aspettative per domani?

Nella giornata di venerdì, nonostante i problemi, Ferrari ha mostrato un passo gara competitivo, anche se lontano da quello McLaren. Il team di Woking rimane ancora il grande favorito per la gara di domani, ma la Rossa potrebbe dire la sua. Frederic Vasseur in vista della gara si è espresso così: “Fin dall'inizio del weekend, ci aspettavamo una domenica calda, per cui la gestione delle gomme sarà chiave. Però si può superare quindi non dobbiamo avere troppa paura dei pitstop, si può recuperare. Il passo che avevamo ieri era buono sulla lunga distanza. Probabilmente Lando [Norris] era un po' più veloce di noi, però eravamo appena dietro, perciò concentriamoci sul fare una buona strategia domani”.

Una buona strategia potrebbe quindi aiutare Ferrari a contrastare l'imbattibile McLaren. Lando Norris sembra determinato a voler trionfare su questa pista, ma dietro di lui sono pronti a dare battaglia. Charles Leclerc ha dichiarato: “Sappiamo di avere una macchina migliore in gara rispetto alla qualifica. Per cui spero di poter mettere sotto pressione McLaren domani”.

Giulia Pea