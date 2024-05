NASCAR | Kansas: Larson si impone al fotofinish su Buescher

Kyle Larson ha vinto al fotofinish la AdventHealth 400, evento valido per la NASCAR Cup Series 2024 disputato in Kansas. Il #5 di Hendrick Motorsports ha festeggiato dopo aver primeggiato su Chris Buescher per 0.001 millesimi, il finale più ristretto della storia della NASCAR.

La corsa si infiamma nella Final Stage

Dopo due segmenti abbastanza tranquilli che hanno premiato Denny Hamlin (Sport Clips Haircuts Toyota #11) e Chris Buescher (Castrol Edge Ford #17), la prova è salita di colpi con una serie di caution che hanno spezzato il ritmo.

Hamlin e Buescher hanno continuato ad essere protagonisti insieme a Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) e Kyle Busch (Cheddar's Scratch Kitchen Chevrolet #8), successivamente out a 6 giri dalla fine dopo un testacoda in curva 1-2.

La caution scatenata dal nativo di Las Vegas ha protratto la manifestazione all'overtime, due giri extra al termine di una giornata oltremodo complicata con un ritardo di oltre tre ore in seguito ad una perturbazione che ha interessato il Kansas nella prima serata italiana.

Un overtime che è già storia

L'overtime è stato semplicemente incredibile, Buescher e Larson si sono contesi il primato dall'esposizione della white flag alla linea del traguardo. Il californiano ha attaccato il rivale all'uscita di curva 3-4, la Ford #17 ha tentato di resistere all'interno della carreggiata.

Le due auto si sono toccate per due volte prima di raggiungere l'arrivo, Larson è stato incoronato dalla direzione gara dopo l'attenta revisione del fotofinish. Gli uomini di Hendrick Motorsports hanno infatti atteso a festeggiare, apparentemente la vittoria sembrava infatti destinata al RFK Racing.

Dopo Atlanta, volata con tre auto racchiuse in pochi millesimi di secondo, la NASCAR è protagonista con un nuovo finale da incorniciare, il più ristretto di sempre in termini cronometrici. Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9) e Martin Truex Jr. (Auto-Owners Insurance Toyota #19) si sono classificati in terza e quarta posizione precedendo Hamlin, Christopher Bell (Yahoo! Toyota #20) e Alex Bowman (Ally Chevrolet #48).

Settimana prossima il round di Darlington.

Luca Pellegrini